Ministerstvo průmyslu a obchodu, v jehož čele stojí vicepremiér Karel Havlíček (ANO), již dále nevymáhá stomilionovou dotaci od firmy Pekárny Zelená louka ze skupiny Penam. Upozornil na to web iRozhlas.cz. Podle úřadu je důvodem to, že došlo k promlčení.
"Vzhledem k tomu, že k zahájení řízení došlo až po uplynutí prekluzivní lhůty, je nezbytné přistoupit k zastavení řízení o odnětí dotace," citoval zmíněný web z usnesení, z něhož vyplývá, že vymáhání peněz bylo pozastaveno.
Stamilionová dotace pro Pekárnu Zelená louka z holdingu Penam měla být vyplacena z rozpočtu Evropské unie, nicméně systém dotací funguje tak, že peníze jsou nejprve poskytnuty ze státního rozpočtu konkrétní členské země, která následně transakci fakturuje Evropské komisi.
V tomto konkrétním případě nastal problém, když Evropská komise provedla audit ohledně střetu zájmů a dospěla k závěru, že na projekt by neměla jít ani koruna, respektive ani euro. Linka na toastový chléb nebyla podle unijních auditorů dostatečně inovativní.
K navrácení peněz by mohlo ještě dojít v případě, že soud potrestá firmu v kauze, kdy společnost a její dva někdejší manažeři čelí obžalobě z dotačního podvodu. Zástupci Penamu vinu odmítají a jsou přesvědčeni, že na dotaci měli nárok.
Web se na pozastavení vymáhání dotace nazpět zeptal i samotného ministra Havlíčka, který však na dotazy nereagoval.
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Zdroj: Libor Novák