Novým pražským primátorem se ve čtvrtek stal Petr Hlaváček (STAN), jehož hnutí se po triumfu v říjnových magistrátních volbách dohodlo na spolupráci se Spolu pro Prahu (ODS, TOP 09) a Prahou sobě. Hlaváček ve funkci střídá Bohuslava Svobodu (ODS).
Hlaváček se v zastupitelstvu o 65 členech opírá o podporu 47 zastupitelů. Lídr Spolu Tomáš Portlík (ODS) bude náměstkem primátora pro finance, vedoucí představitel Prahy sobě Adam Scheinherr bude v nové koalici zodpovídat za dopravu. Podle Starostů a nezávislých patří k prioritám pro následující čtyři roky dopravní stavby, dostupné bydlení či investice do školství.
Nový primátor již před zvolením do funkce zastupitelstvem odhalil, že koalice například chystá jarní zdražení ročního kuponu na MHD na 4750 korun. Aktuálně vyjde roční jízdné cestujícího na 3650 korun, což je v přepočtu deset korun za den.
Hlaváček zároveň naznačil, že se s cenou bude hýbat pravidelně podle jasně daného vzorce. "Bude tam inflační doložka," zmínil dřívější náměstek primátora. Jízdné by tedy mělo zdražovat podle růstu spotřebitelských cen.
Hlaváček nicméně zdůraznil, že magistrát bude i nadále provoz dopravního podniku výrazným způsobem dotovat. "S každou tou tramvajovou tratí, kterou otevíráme, každým Déčkem se náklady zvyšují, to si každý umí spočítat," nechal se slyšet a přislíbil další zlepšování služeb.
Praha je hlavním městem České republiky a centrem politiky, mezinárodních vztahů, vzdělávání, kultury a ekonomiky země. Je sídlem nejvyšších zákonodárných, správních a politických orgánů státu. V čele hlavního města stojí volený primátor. Základním orgánem správy města je Zastupitelstvo hlavního města Prahy, které má 65 členů, z nich 11 tvoří radu. Volební období je čtyřleté. Výkonným úřadem je Magistrát hlavního města Prahy se specializovanými odbory a útvary.
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Zdroj: Libor Novák