V pražském štábu strany Motoristé sobě zavládla v průběhu sčítání hlasů radost, kterou při svém příchodu před novináři netajil poslanec Filip Turek. Do volební centrály dorazil krátce před půl sedmou večer a svou pozornost okamžitě upřel na překvapivý výsledek v obci Černouček.
Právě tato malá vesnice na Litoměřicku je široce známá jako domovské působiště českého prezidenta Petra Pavla. Kandidát Motoristů Martin Král v ní dokázal uspět a získat zastupitelský mandát, což pro politickou stranu představuje historicky první úspěch v komunálních volbách.
Zisk premiérového mandátu kvitoval na sociálních sítích také ministr zahraničí Petr Macinka, který voličům poděkoval za podporu. Macinka přitom nedávno do obce osobně zavítal, aby přímo v místní hospodě zjišťoval názory místních obyvatel na diskuse spojené s účastí hlavy státu v letošním volebním klání.
Filip Turek během setkání s novináři hovořil rovněž o situaci v hlavním městě. Uvedl, že jako rodilý Pražan by si přál úspěch kandidátky Kláry Sovové, avšak podrobnější komentář k pražským výsledkům odmítl s tím, že nebyl přímou součástí volební kampaně a nedokáže proto celkový dopad přesně odhadnout.
Zatímco zástupci strany slaví symbolický průlom v obci spojené s prezidentským úřadem, konečný obraz o rozložení sil na radnicích napříč Českou republikou přinesou až další hodiny sčítání hlasů ze zbývajících volebních okrsků.
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Zdroj: Libor Novák