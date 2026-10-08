MANUÁL: Komunální volby 2026 se blíží. Jak, kdy a kde volit?

Libor Novák

8. října 2026 18:11

Volby, ilustrační fotografie.
Volby, ilustrační fotografie. Foto: Martin Huf / INCORP images

V České republice se v pátek otevřou volební místnosti, ve kterých občané v řádném termínu rozhodnou o složení obecních zastupitelstev a obsazení třetiny křesel v Horní komoře Parlamentu České republiky. Letošní komunální a senátní volby představují pro voliče klíčovou příležitost, jak ovlivnit směřování svých obcí i celostátní politiku. Volební akt tradičně probíhá ve dvou dnech, během nichž mají lidé možnost odevzdat své hlasy v tisících volebních okrsků po celé zemi.

Volební místnosti se pro veřejnost otevírají v pátek ve 14 hodin a uzavírají se ve 22 hodin. V sobotu pak mohou voliči přicházet od 8. hodiny ranní do 14. hodiny odpoledne, kdy se volební místnosti definitivně uzamknou a okrskové komise zahájí sčítání odevzdaných hlasů. V obvodech, kde se volí do Senátu a žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, se o týden později uskuteční kolo druhé.

K účasti ve volbách musí každý občan prokázat svou totožnost a státní občanství platným dokladem, kterým je občanský průkaz nebo cestovní pas. Voliči také mají možnost využít elektronickou variantu dokladů v mobilní aplikaci eDoklady, kterou jsou volební komise povinny akceptovat. Řidičský průkaz nelze jako volební doklad použít. Hlasovací lístky dostávají lidé do svých poštovních schránek předem, pokud je však zapomenou nebo ztratí, kompletní sadu lístků jim na vyžádání poskytne volební komise přímo na místě.

Pravidla pro komunální volby se od předchozích let nezměnila, zachovávají si však výrazná specifika. Voliči v nich rozhodují o složení zastupitelstev měst a obcí, případně městských částí. Pro komunální volby se zásadně nevydávají voličské průkazy, což znamená, že hlasovat lze výhradně ve volebním okrsku v místě trvalého bydliště. Všichni kandidáti a kandidující formace jsou v dané obci vytištěni na jednom velkém hlasovacím lístku, přičemž v jeho záhlaví je vždy uveden přesný počet volených členů zastupitelstva.

Úprava hlasovacího lístku v komunálních volbách nabízí voličům tři základní možnosti. První možností je zakřížkovat čtvereček u názvu jedné volební strany, čímž dávají hlas všem jejím kandidátům podle pořadí na lístku až do celkového počtu volených zastupitelů. Druhou možností je nevolit žádnou stranu jako celek a udělovat jednotlivé křížky konkrétním osobnostem napříč různými kandidátkami, přičemž maximální počet křížků nesmí překročit počet volených zastupitelských křesel.

Třetí způsob hlasování umožňuje kombinaci obou přístupů, kdy volič zakřížkuje jednu volební stranu a zároveň označí konkrétní kandidáty z jiných subjektů. V takovém případě dostanou nejprve hlas jednotlivě vybraní kandidáti z cizích stran a zbývající počet hlasů do plného počtu zastupitelů připadne kandidátům zakřížkované strany odshora dolů. Voliči by si však měli dát pozor na zneplatnění hlasu, k němuž dochází například zakřížkováním více než jedné celé strany nebo udělením vyššího počtu křížků jednotlivcům, než kolik se v obci volí zastupitelů.

Souběžně s komunálními volbami probíhá ve dvaceti sedmi volebních obvodech také první kolo voleb do Senátu, kde se obměňuje třetina z celkových osmdesáti jedné poslanců horní komory. Systém senátních voleb je výrazně jednodušší, neboť každý kandidát navržený politickou stranou či vystupující jako nezávislý má svůj vlastní samostatný hlasovací lístek. Volič si vyberou pouze jeden lístek svého favorita, který se nijak neupravuje, nekroužkuje ani nekřížkuje, a vloží se do úřední obálky.

Při souběhu obou voleb je zcela zásadní nezaměnit úřední obálky, které jsou barevně odlišeny pro zamezení chybám při odevzdání. Pro komunální volby slouží šedá obálka, zatímco pro prvotní kolo senátních voleb je určena obálka žluté barvy. Na rozdíl od komunálních voleb lze při volbě do Senátu využít voličský průkaz, avšak s omezením, že s ním lze hlasovat výhradně v rámci senátního obvodu, do kterého volič spadají podle svého trvalého pobytu.

Pro občany, kteří se ze závažných zdravotních či pohybových důvodů nemohou dostavit do volební místnosti, zajišťují okrskové komise možnost hlasování do přenosné volební schránky po předchozí žádosti u obecního úřadu. Voličům s tělesným postižením nebo tím, kteří nemohou číst a psát, smí při úpravě hlasovacích lístků za plentou pomoci jiný přítomný volič. Volební orgány rovněž doporučují všem, kteří plánují využít elektronické doklady, aplikaci v mobilním telefonu aktualizovat ještě před samotným vstupem do volební místnosti.

Jakmile se v sobotu odpoledne volební místnosti uzavřou, členové komisí započnou se sčítáním hlasů. Výsledky senátních voleb bývají vzhledem k jednoduchosti systému zpracovány poměrně rychle během sobotního odpoledne a večera. Naopak zpracování výsledků komunálních voleb trvá tradičně déle z důvodu složitějšího přepočtu preferenčních křížků a kombinovaných hlasů, přičemž finální souhrny z větších měst a obcí nabíhají postupně až do pozdních nočních hodin.

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