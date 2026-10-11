Komunální volby v Ostravě: Vítězné ANO ztratilo mandáty, SPD a Piráti propadli

V Ostravě skončilo sčítání hlasů v letošních komunálních volbách, které potvrdily pokračování dosavadního politického směřování v moravskoslezské metropoli. Volební účast dosáhla 35,03 procenta, což ukazuje na zdrženlivější zájem obyvatel o správu města ve srovnání s jinými regiony. Konečné výsledky ukázaly, že vítězství obhájilo hnutí ANO 2011, přestože zaznamenalo ztrátu dřívějších pozic.
Hnutí ANO 2011 sice v Ostravě zvítězilo se ziskem 26,23 procenta hlasů a obsadí osmnáct křesel v pětapadesátičlenném zastupitelstvu, oproti minulému volebnímu období však ztratilo tři mandáty. Tento výsledek odráží určitou proměnu voličských nálad, přesto hnutí zůstává nejsilnější silou v zastupitelstvu a má nejlepší výchozí pozici pro sestavování nové radnice.
Na druhém místě se umístila koalice s názvem srdcOVA, kterou tvoří ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníci. Tato pravicová koalice obdržela 19,14 procenta hlasů a získala třináct mandátů, což pro ni představuje výrazný posun kupředu a posílení vlivu v městském zastupitelstvu oproti minulým volbám.
Výrazného úspěchu dosáhlo uskupení Starostové pro Ostravu, které získalo dvanáct mandátů se ziskem 16,74 procenta hlasů. Tento výsledek znamená pro hnutí silný nárůst popularity a staví je do pozice klíčového hráče, bez něhož se jen těžko obejdou jakékoliv koaliční počty.
Čtvrtou pozici obsadilo tradiční regionální hnutí Ostravak, které voliči podpořili 10,30 procenty hlasů a připsalo si sedm mandátů. Oproti minulému období si tak sice mírně pohoršilo, avšak nadále si udržuje stabilní voličskou základnu a pevné zastoupení na ostravské radnici.
Velkým překvapením voleb je úspěch uskupení Motoristé sobě, které překvapivě proniklo do zastupitelstva se ziskem 7,71 procenta hlasů a obsadí pět křesel. Ostrava se tak stala jediným místem, kde tato politická síla promluvila do rozložení mandátů v krajském městě.
Před branami radnice naopak zůstaly některé dosavadní subjekty, které nedokázaly překročit zákonnou pětiprocentní hranici. Mezi nimi těsně skončila Česká pirátská strana s necelými pěti procenty hlasů a také hnutí Svoboda a přímá demokracie, což znamená, že obě tyto strany ztratí své dosavadní zastupitelské zastoupení.
Výsledky letošních voleb v Ostravě tak zcela překreslily politickou mapu a naznačují, že vyjednávání o budoucí radnici budou vyžadovat hledání širokých shod. Představitelé úspěšných stran již zahájili první konzultace.
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Zdroj: Libor Novák