Ministerstvo vysvětlilo, jak je to s barvami obálek ve druhém kole senátních voleb

Ministerstvo vnitra v sobotu vydalo stanovisko k případům, kdy bylo v některých volebních místnostech zaznamenáno, že voličům jsou vydávány žluté úřední obálky, do kterých voliči vkládají hlasovací lístek. Ve 22 obvodech totiž i dnes probíhá druhé kolo senátních voleb.
"Podle ustanovení § 46 odst. 2 písm. b) zákona č. 88/2024 Sb., o správě voleb, platí, že volební místnost pro každý volební okrsek musí být vybavena dostatečným množstvím prázdných úředních obálek; úřední obálka musí být opatřena otiskem úředního razítka obecního úřadu. Úřední razítko je tím prvkem, který definuje obálku jako obálku 'úřední'," uvedlo ministerstvo.
Ze zákona o správě voleb zároveň vyplývá, že úřední obálky musí být neprůhledné a pro volební okrsek stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. Pokud se koná souběžně více druhů voleb, musí mít úřední obálka pro každý druh voleb jinou barvu odpovídající barvě hlasovacích lístků.
"V prvním kole senátních voleb měly hlasovací lístky barvu žlutou, s čímž korespondovala žlutá úřední obálka. Tím byl naplněn požadavek na pravidlo barevnosti obálek a lístků pro souběžně konané druhy voleb," zmínil úřad.
Pro druhé kolo senátních voleb byly hlasovací lístky postupujících kandidátů vytištěny na papíru jiné barvy, a to sice šedé. Do obcí byly pro druhé kolo senátních voleb distribuovány úřední obálky rovněž šedé barvy.
"Pokud v některé volební místnosti došlo k tomu, že i ve druhém kole voleb vydávala okrsková volební komise k šedým hlasovacím lístkům úřední obálky barvy žluté, nejedná se o porušení volebních zákonů. Z ustanovení zákona o správě voleb totiž vyplývá, že barevnost úřední obálky s barvou hlasovacího lístku musí korespondovat pouze při souběhu více druhů voleb. Druhé kolo voleb do Senátu se však koná samostatně, bez souběhu s jinými volbami, proto je volební zákon dodržen, jsou-li úřední obálky opatřeny otiskem úředního razítka obecního úřadu, jsou neprůhledné a v rámci téhož okrsku mají stejnost velikost a jsou stejné jakosti a barvy," konstatovalo ministerstvo.
Při posouzení platnosti hlasovacího lístku je pak podstatné, že hlasovací lístek byl odevzdán v úřední obálce. Hlasovací lístek vložený do úřední obálky jiné barvy, než je barva hlasovacího lístku, nezakládá ve druhém kolem senátních voleb neplatnost hlasu.
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V Česku začalo druhé kolo senátních voleb
V Česku dnes úderem čtrnácté hodiny začalo druhé kolo senátních voleb, v němž voliči ve dvaceti dvou zbývajících volebních obvodech rozhodují o konečném složení horní komory parlamentu. Volební místnosti jsou pro veřejnost otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a následně v sobotu od 8 do 14 hodin, přičemž občané mohou využít svého práva po předložení platného dokladu totožnosti.
Zdroj: Libor Novák