Je to vždy velká událost, když do Česka dorazí některá z hlav evropských vládnoucích šlechtických rodin. Jednoho takového člověka přivítali na Pražském hradě v pátek. Dorazil totiž monacký kníže Albert II.
O návštěvě jednoho z evropských monarchů informovala hlava státu. Petr Pavel zdůraznil, že monacký kníže Albert má k České republice blízko.
"Do Česka se pravidelně vrací a dlouhodobě u nás podporuje dobročinné projekty. Mezi jeho předky patří i Karel IV., a tak je o to symboličtější, že jsme měli poprvé příležitost osobně jednat právě na Pražském hradě," uvedl prezident v pátek na sociální síti X.
"Mluvili jsme o rozvoji hospodářských vztahů, ke kterému by měla v příštím roce přispět i plánovaná ekonomická mise monackých podnikatelů do Prahy. Hledali jsme také možnosti, jak se vzájemně podporovat v mezinárodních organizacích, protože pro země naší velikosti je důležité, aby jejich hlas ve světě nezapadl," dodal Pavel.
Albert II. Monacký je vládnoucím monackým knížetem a hlavou rodu Grimaldiů od roku 2005, nastoupil po svém otci Rainierovi III. Kníže je celosvětově známý svou intenzivní angažovaností v oblasti ochrany životního prostředí,zejména oceánů, biodiverzity a boje proti změně klimatu, čemuž se věnuje prostřednictvím své nadace založené v roce 2006.
Vedle státnických povinností má i bohatou sportovní minulost – jako pětinásobný účastník zimních olympijských her v jízdě na bobech je dlouhodobým členem Mezinárodního olympijského výboru. Od roku 2011 je ženatý s bývalou jihoafrickou olympijskou plavkyní Charlene Wittstockovou, s níž má dvojčata, korunního prince Jacquese a princeznu Gabriellu.
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