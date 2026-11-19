Tragická nehoda za účasti autobusu se školáky se ve čtvrtek dopoledne stala na Plzeňsku. Autobus se měl na silnici první třídy srazit s osobním automobilem. Jeden člověk je po smrti, komunikace musela být uzavřena. Příčina události bude předmětem vyšetřování.
Na místě zasahují všechny složky krajského integrovaného záchranného systému. Podle policie se nehoda automobilu se školním autobusem stala na silnici I/27 mezi Kaznějovem a Třemošnou. V místě události je teď komunikace uzavřena.
Policisté potvrdili jednu oběť, školákům se nic vážného nestalo. "Nehodu nepřežil řidič automobilu. Podle prvotních informací z místa by žádné z dětí nemělo být vážně zraněno," uvedla policie na sociální síti X.
Přítomni jsou také hasiči a záchranáři. Po odklízení následků nehody dojde k zadokumentování nehody pro účely vyšetřování, které by mělo stanovit příčinu a okolností tragické události.
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Zdroj: Libor Novák