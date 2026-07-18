Vážná nehoda na Znojemsku: Po čelní srážce autobusů jsou desítky zraněných

Na Znojemsku u Oleksovic se v sobotu kolem půl desáté dopoledne stala vážná dopravní nehoda, při které se podle prvních informací čelně srazily dva autobusy plné cestujících.
Podle České televize jsou na místě všechny záchranné složky a hlášen je větší počet zraněných. Kvůli havárii musela být zcela uzavřena hlavní silniční spojnice mezi Brnem a Znojmem.
Policisté odklánějí dopravu přicházející od Znojma přes obce Borotice, Božice a Mackovice, zatímco řidiči jedoucí z Brna musí sjíždět na Mackovice. V současné chvíli není jasné, jak dlouho omezení na této frekventované trase potrvá.
Záchranáři vyhlásili kvůli rozsahu neštěstí mimořádnou událost druhého stupně. Média uvedla, že na místě zasahuje 13 posádek, mezi nimiž je také vrtulník a velkokapacitní sanitka. Zdravotníci museli kvůli zvládnutí situace povolat do služby i některé kolegy, kteří měli zrovna volno.
Podle aktuálních informací od mluvčí záchranářů bylo na místě ošetřeno přibližně 40 lidí. Z tohoto počtu utrpělo devět osob středně těžká až těžká zranění a dalších 30 lidí vyvázlo s lehkými zraněními. Pacienty záchranné složky postupně rozvážejí do nemocnic v Brně a ve Znojmě.
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Zdroj: Libor Novák