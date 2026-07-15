Bouřky dorazily. Meteorologové upozornili na supercely na jižní Moravě

V Česku i ve středu udeřily nebezpečné bouřky, ačkoliv se vyskytly jinde, než se původně předpokládalo. Meteorologové vpodvečer upozornili na supercely nad Brnem či Hustopečemi. Doprovázet je mohou i kroupy o velikosti kolem dvou centimetrů.
Meteorologové již po půl šesté večer upozornili na slabší supercelu nad Brnem, která je dokonce vedla k vydání výstrahy na pozorovaný jev. "Nad Brnem se aktuálně nachází slabší supercela, dle radarových dat pozor na kroupy až kolem 2 cm, intenzivní srážky a nárazy větru. Supercela postupuje zvolna k jihovýchodu," uvedl hydrometeorologický ústav.
Před 19. hodinou zesílila další supercelární bouře nad Hustopečemi, odkud se má stáčet na Břeclavsko a Hodonínsko. "Opět se v ní budou vyskytovat silné přívalové srážky a prudké nárazy větru. Boční průmět silných radarových odrazů ve výškách kolem 7 km napovídá na výskyt krup přes 2 cm," varovali odborníci.
Supercelární bouře je typ konvektivní bouře tvořené jednou dominantní mohutnou konvektivní buňkou. Část bouře rotuje kolem své vertikální osy, zejména v oblasti silného vzestupného proudu. Supercely bývají často doprovázeny intenzivními elektrickými výboji blesků, prudkým přívalovým deštěm a zejména krupobitím.
Nebezpečné bouřky se vytvořily na jižní Moravě, přestože podle výstrahy měly dnes odpoledne a večer hrozit především v jihozápadních Čechách, zejména pak v oblasti Šumavy. Meteorologové avizovali, že může spadnout kolem 30 mm srážek, vyskytnout se malé kroupy a nárazy větru o rychlosti kolem 20 m/s (70 km/h).
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Zdroj: Libor Novák