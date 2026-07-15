Vážná nehoda autobusů na Kladensku. Na místě jsou zranění, zasahoval vrtulník

Vážná dopravní nehoda se ve středu ráno stala na Kladensku. Dva autobusy regionální hromadné dopravy se srazily u Buštěhradu. Na místě je více zraněných, zasahoval vrtulník. Případem se zabývá policie.
"Na pomezí Buštěhradu a Lidic na Kladensku se srazily dva autobusy. Na místě jsou všechny složky IZS, záchranná služba ošetřuje více zraněných, jednu osobu transportoval do nemocnice vrtulník," uvedla policie na sociální síti X. Ze zveřejněných fotek je patrné, že se střetly autobusy Pražské integrované dopravy (PID).
PID informovala cestující, že kvůli dopravní nehodě a uzavřené silnici u Lidic dochází k výrazným zpožděním na linkách 300, 322, 324, 330 a 399. "Z důvodu uvíznutí tří vozidel na místě je výrazně omezen provoz linky 399," sdělil dopravce.
Kvůli nehodě je neprůjezdná silnice I/61. Příčinou a okolnostmi nehody se zabývají policisté.
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Zdroj: Libor Novák