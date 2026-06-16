Policie od úterního dopoledne vyšetřuje nehodu autobusu, který narazil do viaduktu na jihu Čech. Několik lidí se zranilo, vozidlo muselo být evakuováno. Nehodu nejspíš způsobila chyba řidiče.
"S hasiči a záchranáři řešíme havárii autobusu do viaduktu u obce Rybník poblíž Dolního Dvořiště," uvedla policie po půl jedenácté na sociální síti X s tím, že několik cestujících utrpělo zranění. Dvě desítky lidí musely být z havarovaného vozidla evakuovány.
Policisté zároveň naznačili příčinu nehody. "Řidič pravděpodobně nerespektoval dopravní značení," sdělili strážci zákona. Kromě silnice musel být v místě přerušen i provoz na železnici, dodala policie.
Související
Na jihu Čech havaroval autobus s cizinci. Zraněných je přes deset lidí
Policie hledá svědky jízdy autobusu, který se v Praze střetl s tramvají
Nehody autobusů , Autobusy , Policie ČR , Jihočeský kraj
Aktuálně se děje
před 24 minutami
Autobus na jihu Čech narazil do viaduktu. Mezi cestujícími jsou zranění
před 1 hodinou
Babiš zhodnotil půlrok vlády. Nechtěli jsme dobu hájení, prohlásil
před 1 hodinou
V Chorvatsku vyprostili tělo čtvrté oběti nedělní tragické nehody
před 2 hodinami
Feriho zřejmě čeká další soud. Žalobkyně se s rozhodnutím nespokojila
před 3 hodinami
Trump možná zveřejní dohodu s Íránem před podpisem, naznačil Vance
před 4 hodinami
Počasí bude o víkendu v Česku tropické, teploty dosáhnou až 35 stupňů
včera
Netanjahu příměří nepodpořil. Izrael se chystá na další boje
včera
Podepsali jsme dohodu o ukončení války, lodě už proplouvají Hormuzským průlivem, oznámil Trump
včera
Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupí do stávky
včera
Likvidační, zní z ČRo. Chudárek nastínil, kde bude ČT muset škrtat
včera
Syn norské princezny je násilník, potvrdil soud. Má si odsedět čtyři roky
včera
Na válku jsme připraveni. Pokud Rusko napadne NATO, zničíme ho, varuje šéf Luftwaffe
včera
U Hormuzského průlivu čeká přes 500 lodí odhalují nová data. Skutečný počet může být diametrálně odlišný
včera
Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. ČT přijde o miliardu, rozhlas o stamiliony
včera
Tragédie v Chorvatsku má čtvrtou oběť. Tělo pohřešovaného našel dron
včera
Projekt společné evropské stíhačky se rozpadl. Německo zvažuje tři nové scénáře, Francie chce pokračovat sama
včera
Evropu zasáhne žhavé počasí. Očekává se vlna tropických veder
včera
Výrazně přísnější opatření než v Austrálii. Británie zakáže dětem sociální sítě i chatování ve hrách
včera
Kvůli ničivému ruskému útoku se naléhavě sejdou ministři unijních států
včera
Špatná pro nás i celý svobodný svět. Izrael se bouří proti dohodě USA s Íránem
Izraelský ministr obrany Israel Kac podle informací tamního deníku Haarec prohlásil, že armáda zůstane v bezpečnostních zónách v Libanonu, Sýrii a Pásmu Gazy na neurčito. Cílem tohoto kroku je ochrana hranic a izraelských komunit před džihádistickými elementy. Izrael v současnosti okupuje části jižního Libanonu a podle vyjádření ministra obrany se odtud vojáci nestáhnou. Izrael byl vyloučen z mírových rozhovorů zprostředkovaných Pákistánem, přestože koncem února zahájil spolu se Spojenými státy válku proti Íránu. Mnoho izraelských politiků i veřejnost si přeje pokračování bojů v Libanonu, aby došlo k dalšímu oslabení schopností Hizballáhu.
Zdroj: Libor Novák