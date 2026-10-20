Občanští demokraté a TOP 09 se dohodli na pokračování spolupráce v Senátu

Senátorský klub ODS a TOP 09 bude pokračovat ve společné práci i v 16. volebním období Senátu. Dohodu na tiskové konferenci potvrdili senátoři Zdeněk Nytra a Jan Grulich. Klub má v tuto chvíli formálně 31 členek a členů, jeho konečné složení je však ještě předmětem jednání.
"S kolegy jsme se dohodli, že budeme ve společném senátorském klubu ODS a TOP 09 pokračovat i v 16. volebním období. Chci zároveň poděkovat za práci všem kolegyním a kolegům, kteří svůj mandát neobhajovali, i těm, kterým se jej obhájit nepodařilo. Zároveň gratuluji k získání mandátů všem novým senátorkám i senátorům," uvedl Zdeněk Nytra.
Pokračování spolupráce potvrdil také senátor Jan Grulich. "Děkuji za férová politická jednání, která jsme dosud vedli. Senátoři TOP 09 se ze své svobodné vůle rozhodli pokračovat ve společném klubu ODS a TOP 09," řekl.
Klub má nyní formálně 31 členek a členů. O jeho konečném složení se nadále jedná, a to v souvislosti s možným setrváním senátorů, kteří jsou členy hnutí Naše Česko. "Nemáme problém s tím, aby v klubu zůstali. Nikdo je nevylučuje, rozhodnout se musí sami. Jednání o jejich dalším působení pokračují," doplnil Nytra.
Druhé kolo senátních voleb proběhlo v pátek a v sobotu ve 22 obvodech a skončilo zřejmým úspěchem pro sněmovní opozici. Starostové a nezávislí navrhli hned deset úspěšných kandidátů, o dvě křesla si polepšili také občanští demokraté.
ANO nedokázalo proměnit množství postupů do druhého kola v zisk jediného mandátu. Ani další strany vládního bloku, tedy SPD a Motoristé, neměli důvod slavit. V horní komoře parlamentu budou mít i nadále většinu současné opoziční strany.
První schůze horní komory v novém funkčním období se bude konat ve čtvrtek 19. listopadu. Plénum se sejde již v novém povolebním složení, kde nové senátorky a senátoři složí slib. V tajné volbě proběhne zvolení předsedy Senátu a následně i místopředsedů horní komory Parlamentu. Plénum Senátu pak zřídí jednotlivé výbory a komise, stanoví počet jejich členů a potvrdí volby jejich předsedů. Dojde také ke stanovení počtu a volbě členů stálých delegací do meziparlamentních organizací.
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ODS , top 09 , Zdeněk Nytra (ODS) , Senát ČR
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Zdroj: Libor Novák