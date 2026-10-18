Splnilo se, že jim Senát nedáme, hodnotí Kupka výsledky druhého kola

Starostové sice byli tentokrát úspěšnější, ale senátorský klub ODS zůstává nejsilnějším v horní komoře Parlamentu. Ve druhém kole senátních voleb zvítězilo sedm z devíti postupujících kandidátů opoziční strany. Občanští demokraté tak obhájili všech pět senátorských mandátů a získali další dva. Ve druhém kole navíc ODS podpořila sedm dalších úspěšných kandidátů opozice.
Předseda ODS Martin Kupka označil výsledek za potvrzení důležité role Senátu jako protiváhy současné vládní většině. Vystrčil ocenil mimo jiné úspěch Petra Patáka, Ladislava Meda, Zuzany Ceralové Petrofové, Jakuba Navaříka, Ondřeje Šimetky, Zdeňka Papouška či Tomáše Goláně.
"Do senátních voleb jsme šli s jasným heslem: Senát jim nedáme. A dnes mohu všem voličům poděkovat, protože oni jim Senát skutečně nedali. Senát zůstává důležitou pojistkou demokracie a protiváhou současné vládní většině. ODS navíc posílila, obhájili jsme všech pět mandátů a získali dva další. Je to pro nás velký úspěch, který přijímáme s pokorou. Zároveň je to jasná zpráva vládě Andreje Babiše, že lidé chtějí, aby její moc měla demokratickou protiváhu," uvedl Kupka.
Šéf ODS zároveň ocenil vyšší volební účast, která ve druhém kole oproti předchozím senátním volbám vzrostla o více než tři procentní body. Podle něj se na ní podepsala práce jednotlivých kandidátů i mobilizační kampaň ODS. Poděkoval také všem úspěšným kandidátům a těm, kteří sice mandát nezískali, ale vedli výraznou kampaň, zejména Dagmar Peckové a Radku Sáblíkovi.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil vyzdvihl nejen volební výsledek ODS, ale také spolupráci demokratických opozičních stran a osobnosti nově zvolených senátorů.
"Ze čtrnácti našich kandidátů uspělo sedm. To znamená padesátiprocentní úspěšnost, což je výsledek, kterého si velmi vážím. Ještě důležitější ale je, jaké osobnosti do Senátu přicházejí. Jsou to lidé s bohatými životními zkušenostmi, kteří svou prací prokázali úctu ke svobodě, demokracii a vládě práva. Právě takové osobnosti Senát potřebuje, aby mohl dál důsledně plnit svou ústavní roli," konstatoval Vystrčil.
"Naši senátoři budou nejen hájit demokratické principy a bránit přijímání špatných zákonů, ale také se aktivně podílet na přípravě řešení, která chceme občanům nabídnout jako alternativu k současnému vládnutí. Senátní volby ukázaly, že společný postup demokratických sil má smysl," dodal Kupka.
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Zdroj: Jan Hrabě