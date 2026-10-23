Pavel Novotný se vrací do vedení městské části. Dohodl se s ANO a TOP 09

Bývalý starosta Pavel Novotný se bude opět podílet na vedení pražské městské části Řeporyje. Místní občanští demokraté se dohodli na spolupráci se zdejšími buňkami TOP 09 a ANO. Novotný už ale nebude nejvyšším představitelem obce, starostkou bude jeho sestra.
Novotný v Řeporyjích kandidoval za ODS, která zastřešila jednu ze čtyř místních kandidátek. Občanští demokraté skončili druzí, když získali lehce přes 30 procent hlasů místních voličů. Lépe si vedlo sdružení Přívětivé Řeporyje, obdrželo téměř 45 procent. Do zastupitelstva se dostali také zástupci TOP 09 a ANO.
Bývalý starosta, který vedl městskou část v letech 2018 až 2025, se nevzdával šance mít vliv na chod obce. "Vítěz voleb se netajil ambicí získat většinu nadpolovičním ziskem mandátů, tomu uzpůsobil kampaň, která tu byla nejdrsnější, jakou pamatuji, a podle toho to teď vypadá," sdělil webu novinky.cz před několika dny.
Novotný dále zmiňoval, že se jedná na základě karet, jak je rozdali voliči, přičemž naznačoval, že se může stát, že vítěz zůstane v opozici. To se nakonec opravdu stalo.
Někdejší bulvární novinář ve čtvrtek oznámil, že byla podepsána koaliční smlouva mezi ODS, TOP 09 a ANO. "ODS obsadí post starostky, 2. místostarosty a tři místa v pětičlenné radě. TOP 09 1. místostarostu a ANO 3. místostarostu," zmínil syn slavného baviče, který se nevrátí do role nejvyššího představitele městské části.
"Tatínek mě i budoucí paní starostku pochválil s tím, že na 2. místo ve volbách a kriminál to je 'slušnej vejsledek'," dodal Novotný. Připomněl tak, že si loni odpykal tříměsíční trest odnětí svobody za porušení předchozí podmínky.
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