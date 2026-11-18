Odborová organizace Státního zdravotního ústavu vyhlásila stávkovou pohotovost kvůli plánovanému propouštění a úsporným opatřením. Podle České televize to oznámil předseda odborů Jiří Charvát s tím, že hlavním impulzem se stal požadavek ministerstva zdravotnictví na snížení počtu pracovních míst v ústavu o desetinu. Tento krok vyvolal mezi zaměstnanci obavy z ohrožení chodu klíčových odborných činností.
Ministerstvo zdravotnictví považuje dosavadní fungování instituce za neudržitelné a požaduje celkové zefektivnění provozu. Součástí těchto opatření má být také personální audit. Podle vyjádření ředitelky ústavu Barbory Mackové se ministerstvo rozhodlo pro plošnou redukci pracovních úvazků bez ohledu na dosavadní argumenty vedení.
Ředitelka SZÚ Barbora Macková podle ČT uvedla, že se opakovaně pokoušela ministerstvo upozornit na negativní dopady dalších úspor. Finanční situace ústavu je podle ní již dlouhodobě velmi obtížná a systém čelí silnému podfinancování. Přestože vedení na tyto problémy upozorňovalo, pokyn z nadřízeného ministerstva zůstává neměnný.
Vedení ústavu současný postup ministerstva bere na vědomí a kroky odborové organizace plně respektuje. Odboráři vyjadřují zásadní nesouhlas s plošným osekáváním úvazků, které by podle nich mohlo mít fatální dopad na plnění úkolů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Ohroženy mohou být zejména odborné analýzy a specializované činnosti, které ústav pro stát zajišťuje.
Předseda odborů Jiří Charvát se prozatím odmítl pouštět do podrobnějších komentářů či předjímat další vývoj situace. Zástupci zaměstnanců chtějí především poskytnout dostatečný prostor pro vzájemná jednání s vedením ústavu. Obě strany tak budou v následujících dnech hledat řešení vzniklé krize kolem chystaných personálních řezů.
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Zdroj: Jan Hrabě