Okamura: Koalice se dohodla, že nelegální překročení státních hranic bude opět trestným činem

Libor Novák

13. října 2026 17:17

Předseda SPD Tomio Okamura
Předseda SPD Tomio Okamura Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Nelegální překročení státních hranic České republiky by se mělo v budoucnu opět stát trestným činem, a to na základě dohody vládní koalice, kterou po jednání oznámil předseda Sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Nová úprava má cílit výhradně na občany třetích zemí, kteří se pokusí dostat na české území nelegálním způsobem, přičemž se nijak nedotkne obyvatel Evropské unie, Norska či Švýcarska.

V současné platné legislativě je nelegální překročení hranic posuzováno pouze jako přestupek podle zákona o ochraně státních hranic. Samotný trestný čin s názvem vniknutí na území republiky přitom z trestního zákoníku vymizel již na začátku roku 1990 v návaznosti na společenské a politické změny po pádu tehdejšího režimu.

Podle vyjádření představitelů hnutí SPD byl hlavním impulzem pro tuto politickou shodu nedávný případ, kdy se Organizace pro pomoc uprchlíkům úspěšně soudila s českým státem. Tato nezisková organizace financovaná ze zahraničních zdrojů vysoudila finanční odškodnění pro afghánské migranty, přičemž v argumentaci právníků hrál klíčovou roli právě fakt, že nelegální překročení hranice bylo dosud kvalifikováno pouze jako mírnější správní přestupek.

V reakci na tuto situaci má ministr spravedlnosti za úkol připravit příslušnou legislativní změnu, která by měla protiprávní jednání migrantů přísněji postihovat. Změna by měla zajistit, že nelegální migrace bude mít jasnější a přísnější právní mantinely, což má podpořit bezpečnostní opatření na státních hranicích a zamezit situacím, kdy by podobné případy mohly vést k úspěšným žalobám proti státu.

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