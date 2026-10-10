Okamura přiznal zklamání z neúspěchu SPD v senátních volbách

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura zhodnotil na tiskové konferenci dosavadní průběžné výsledky komunálních a senátních voleb, přičemž zdůraznil, že zástupci jeho hnutí získají mandáty ve většině krajských měst i v mnoha dalších významných obcích po celé České republice. Přestože sčítání hlasů stále pokračuje a v některých místech, jako je například Ústí nad Labem, hnutí zaznamenalo mírné oslabení, vedení považuje získané pozice na radnicích za potvrzení stabilní voličské základny.
V hlavním městě Praze zástupci SPD kandidují v koalici s Trikolorou, PRO a Přísahou. Okamura poukázal na to, že v metropoli zatím není sečtena ani polovina volebních okrsků, avšak v řadě městských částí se hnutí pohybovalo nad pětiprocentní hranicí a předseda vyjádřil naději, že ji koalice nakonec překročí i na celopražské úrovni.
Zatímco v komunální sféře hnutí počítá s desítkami zastupitelských křesel, v senátním klání vyjádřil Tomio Okamura zklamání nad tím, že do druhého kola nepostoupil ani jeden z nominovaných kandidátů SPD. Výsledek podle něj věrně odráží celostátní voličské preference, které se v aktuálních průzkumech pohybují mezi osmi a devíti procenty, což však v jednokolovém většinovém systému senátních voleb na postupový souboj nestačilo.
Místopředseda hnutí Radim Fiala v reakci na senátní neúspěch doplnil, že vedení rozhodně nevnímá výsledek jako ztrátu zájmu o své osobnosti, ale v obvodech, kde kandidáti neuspěli, bude hnutí podrobně analyzovat příčiny a připravovat novou strategii pro nadcházející volební cykly.
Představitelé hnutí zároveň zdůraznili svatou zásadu, že komunální politika je především o lokální práci a konkrétních lidech v jednotlivých obcích. Pro nadcházející vyjednávání o městských a obecních koalicích nehodlá celostátní vedení uplatňovat přísná centrální pravidla, přičemž podle Fialy nebude hnutí svým komunálním politikům svazovat ruce tak, jak to podle něj dělají některé vládní strany.
Přestože spolupáci s Piráty si Tomio Okamura nadále neumí představit, celkový koaliční potenciál SPD na lokální úrovni vyhodnotil jako velmi vysoký. Pro nadcházející druhé kolo senátních voleb, do kterého hnutí vlastní zástupce nevysílá, plánuje SPD vyjednat společnou koaliční strategii s partnerskými subjekty a doporučit svým voličům podporu vhodných opozičních kandidátů.
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Zdroj: Libor Novák