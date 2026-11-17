Ministerstvo financí ve spolupráci s Finanční správou pokračují v informační roadshow k EET 2.0. Na seminářích odborníci podnikatelům a živnostníkům vysvětlují fungování evidence tržeb, radí s přípravou a odpovídají na konkrétní dotazy z praxe.
Koho se bude evidence tržeb týkat? Jaké platby bude nutné evidovat a které zůstanou mimo systém? A jak postupovat při výpadku internetu nebo při úhradě faktury přímo v provozovně? Na tyto i další otázky odpovídají odborníci Ministerstva financí a Finanční správy během setkání s podnikateli v regionech.
"Záleží nám na tom, aby podnikatelé zvládli přípravu na EET 2.0 co nejjednodušeji a s dostatečným předstihem. Proto za nimi už od září jezdíme do regionů a nabízíme jim pomoc, praktické rady, a především srozumitelné informace. Na přípravu nejsou sami a jsem ráda, že podnikatelé a živnostníci naši nabídku pomoci využívají," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Roadshow již zavítala například do Prahy, Liberce, Pardubic, Jihlavy, Karlových Varů a Chebu. A další města jsou v plánu.
Na organizaci informační roadshow Ministerstvo financí spolupracuje s podnikatelskými organizacemi, jakou jsou Hospodářská komora, Asociace cestovních kanceláří a agentur, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociace malých a středních podnikatelů ČR či Česko-vietnamský vzdělávací institut.
Podnikatelé však nemusí čekat na seminář ve svém regionu. Na oficiálním webu eet.gov.cz najdou informace potřebné k přípravě na evidenci tržeb přehledně na jednom místě. Dozvědí se, koho se EET 2.0 týká, jaké platby se budou evidovat, jaké platí výjimky nebo za jakých podmínek lze využít režim EET OFF. K dispozici jsou také odpovědi na časté otázky, praktické příklady a návody.
S konkrétními dotazy se mohou podnikatelé obracet také na infolinku Finanční správy na čísle 953 109 109. Proškolení zaměstnanci finančních úřadů jim vysvětlí pravidla a poradí s přípravou. Linka je k dispozici od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 17:00 hodin a v pátek od 9:00 do 14:00 hodin.
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Zdroj: Libor Novák