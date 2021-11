Adamová hodnotí jednání o vládě jako konstruktivní, podle Rakušana se nezaseklo

Strany se v úterý nejprve zhruba šest hodin věnovaly koaliční smlouvě a struktuře kabinetu, o něco delší dobu pak strávily nad programem. Adamová dnes ČTK řekla, že jednání bylo konstruktivní. "Ve své podstatě jsme opravdu bod za bodem probrali celý program vlády. I když jsme řešili koaliční smlouvu, tak jsme šli stránku po stránce, co v ní je, kde vidíme případně rozpor. A moc jich nebylo," uvedla.

Koalice vytvořily v říjnu šest programových týmů, které zpracovaly jednotlivé kapitoly. "Jednu z těch kapitol jsme řešili složitěji než ostatní, ale nebylo to kvůli nedohodě, bylo to tím, že se v tom týmu hrozně rozmáchli," uvedla. Délka příslušné kapitoly by pak byla v programovém prohlášení neúměrná vůči ostatním. "Znamenalo to krácení, aby to nebylo tak, že kapitola neúměrně vyčnívá," vysvětlila.

Rakušan odmítl, že by se u některého bodu vyjednavači "zasekli" kvůli sporům. "Nějaká kapitola trvala déle, nějaká méně. Ale když si člověk představí to penzum, co jsme za ten den měli dotáhnout, tak to na ty hodiny vyjde," řekl. Časově náročná byla dohoda o fungování koalice, ale i domlouvání struktury vlády, doplnil. "A nejvíc dlouhých hodin zabralo to, že jsme otevírali jednu programovou kapitolu za druhou a procházeli si, co by se mělo ocitnout v programovém prohlášení," uvedl Rakušan.

V otázce rozdělení počtu ministrů podle informací ČTK strany postupovaly tak, že nejdříve dospěly k poměru 11:7, co se týče členů vlády za koalici Spolu a koalici PirSTAN. Až následně se hovořilo o tom, které konkrétní resorty připadnou které koalici. Jak si mezi sebe rozdělí ministerstva strany uvnitř koalic, záleží už pak na vnitřní domluvě.