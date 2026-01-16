Pekarová Adamová má po odchodu z politiky novou práci. Pomáhá známé firmě

Bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová je od listopadu mimo vrcholnou politiku. Bez práce ale není. Podle nejnovějších informací se jedna z velkých nadnárodních firem rozhodla využít jejích zkušeností a kontaktů z politiky.
Pekarová Adamová podle informací Deníku spolupracuje s nadnárodní poradenskou společností KPMG, která patří do tzv. velké čtyřky auditorských firem. Podle zástupců KPMG pomáhá s rozvojem byznysu v zahraničí. Dá se předpokládat, že jí k tomu napomáhají kontakty získané v politice.
Předchozí předsedkyně Poslanecké sněmovny se před říjnovými sněmovními volbami rozhodla, že už nebude znovu figurovat na kandidátce koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a ucházet se o poslanecký mandát. Po konci v čele dolní komory parlamentu pak opustila i post předsedkyně TOP 09.
Politička, která byla poslední roky trnem v oku části voličů, před časem poprvé otevřeně přiznala, jaké potíže ji přivedly k ráznému rozhodnutí. "Nejvíc souvisely se snahami o založení rodiny, protože za těch 10 let, co jsme se o to s manželem pokoušeli, jsem prošla všemi možnými typy léčby, která se nabízí," řekla deníku Blesk.
Šéfka TOP 09 prozradila, že léčba ji vyčerpala a přispěla k dalším zdravotním problémům, které označila za nečekané. "Na doporučení lékařů, kteří se o mé zdravotní potíže starali, jsem se rozhodla, že si musím ubrat ze všech svých náloží," vysvětlila.
Zhoršil se například dlouhodobý problém s vyhřezlou ploténkou, který bylo mnohdy nutné řešit kapačkami. Jinak by Pekarová Adamová ani nemohla běžně fungovat. "Mně se těžko popisuje, že to nebyla jedna velká diagnóza, že to byly drobnosti, kterých bylo hodně, ve spojení s dlouhodobým stresem," nechala se slyšet.
Nevyloučila nicméně budoucí politický comeback. "Já jsem nikdy neřekla, že s politikou končím navždy, ale zároveň to není tak, že bych si už při odchodu plánovala návrat," dodala.
Související
Lipavský ocenil osobnosti. Medaili dostali Pojar či Pekarová Adamová
Loučení Pekarové Adamové s vrcholnou politikou. TOP 09 označila za srdeční záležitost
Aktuálně se děje
před 5 minutami
Pekarová Adamová má po odchodu z politiky novou práci. Pomáhá známé firmě
před 59 minutami
Pokus o vraždu bezdomovce v Praze. Policie podezřívá nezletilého mladíka
před 2 hodinami
Fiala překonal i Klause. V ODS končí jedna dlouhá éra, strana si zvolí nový směr
před 2 hodinami
Úpadek bývalého prince Andrewa pokračuje. Čeká ho stěhování pryč z luxusu
před 3 hodinami
Řidič věřil navigaci, kamion zavedla až skoro na Pražský hrad
před 4 hodinami
Cimrmanova planetka se našla před 30 lety. Objevil ji astronom Moravec
před 5 hodinami
„To nejhloupější, co jsem kdy slyšel.“ Odpor proti Trumpovi kvůli Grónsku roste, Kongres hrozí impeachmentem
před 5 hodinami
Stříleli po všem, co se hýbe. Lidé před mýma očima padali v kaluži krve, popisuje svědek protestů v Íránu
před 6 hodinami
Trump selhal. Na lidech mu nezáleží, myslí si většina Američanů
před 6 hodinami
Praktický průvodce měsíčními platbami za plyn a elektřinu
před 7 hodinami
Kyjev podle Trumpa brzdí ukončení války. Zelenskyj mu předložil důkaz, že se plete
před 7 hodinami
Zelenskyj udělil Pavlovi vyznamenání nejvyššího stupně
před 8 hodinami
Bílý dům: Evropské jednotky v Grónsku Trumpův názor nijak nezmění
před 9 hodinami
Sněmovna vyzvala prezidenta, aby jmenoval Turka ministrem. Stanovisko se nemění, opáčil Hrad
před 9 hodinami
USA přesouvají na Blízký východ letadlovou loď. Netanjahu přesvědčil Trumpa, aby neútočil na Írán
před 10 hodinami
Padl první verdikt nad jihokorejským exprezidentem: Jun Sok-jol dostal pět let vězení
před 11 hodinami
Čech vězněný ve Venezuele byl propuštěn, oznámil Macinka. Letí pro něj speciál
před 12 hodinami
Íránský režim nedokáže po brutálním potlačení protestů udržet kontrolu, varuje známý filmař
před 12 hodinami
Trump dostal od Machadové Nobelovku za mír. Výbor pro udílení cen obratem zareagoval
před 13 hodinami
Trump se chystal na "nevyhnutelný" útok na Írán. Proč jej nakonec odvolal?
Americká administrativa se ocitla na prahu vojenského zásahu v Íránu, ale prezident Donald Trump se nakonec rozhodl vyčkat. Rozhodující moment nastal po nočním jednání v krizovém štábu, kde poradci prezentovali drastické záběry poprav íránských demonstrantů. Trumpa silně zasáhly zprávy o plánované popravě mladého aktivisty Erfana Soltáního a hrozil Teheránu tvrdými následky, pokud režim nepřestane s krveprolitím.
Zdroj: Libor Novák