Lipavský ocenil osobnosti. Medaili dostali Pojar či Pekarová Adamová

Jan Hrabě

17. listopadu 2025 18:22

Češi si připomínají události spojené se 17. listopadem. (17.11.2025)
Češi si připomínají události spojené se 17. listopadem. (17.11.2025) Foto: Cyril Popek / INCORP images

V Česku se předávají ocenění i u příležitosti listopadového státního svátku. Šest osobností obdrželo od ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (za Spolu) Medaili Za zásluhy o diplomacii. Ministerstvo o tom informovalo na webu

Medaile za diplomatické zásluhy se udělují od roku 2019 u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii. Oceněným poblahopřál sám končící ministr Lipavský. 

"Chci vám především poděkovat. V čase složité mezinárodní situace si o to víc vážím vaší morální pevnosti, profesionality a služby naší zemi. Výsledky, kterých jste dosáhli, zůstávají a zavazují nás. I díky vám je naše země vnímána jako důvěryhodný a respektovaný partner. Pomáháte šířit hodnoty, které jsou pro naši diplomacii zásadní," uvedl šéf diplomacie. 

Lipavský ocenil například bývalou předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) za její mimořádný přínos k reprezentaci a prestiži Česka v zahraničí. Dalším vyznamenaným je premiérův poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, jenž medaili dostal za dlouhodobou službu státu, zvláště za mimořádný přínos k posilování bezpečnosti, mezinárodní spolupráce a dobrého jména Česka v cizině. 

Dále si ocenění převzal Tomáš Kopečný za mimořádný přínos k posilování mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti, obrany a podpory Ukrajiny v době ruské agrese, diplomat Karel Kühnl, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace Vladimír Posolda a předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová. 

před 1 hodinou

Za svobodu je nutné nést odpovědnost, zdůraznil Pavel občanům

