Bezpečnostní výbor doporučil vládě jmenovat Koudelku ředitelem BIS

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sněmovní bezpečnostní výbor doporučil vládě jmenovat Michala Koudelku ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS). Vyplývá to z usnesení, které přijal ve čtvrtek po návštěvě kontrarozvědky. Koudelka BIS vedl od srpna 2016 do loňského léta, kdy ho bývalá vláda ANO a ČSSD pověřila zastupováním ředitele BIS do jmenování nového plnohodnotného šéfa.