Policie zadržela Číňana podezřelého ze špionáže. Měl sbírat informace k vydírání politiků

BIS společně s policií ukončila dvouletou sledovací operaci, jejímž výsledkem je zadržení čínského občana Jang I-minga. Ten v Praze oficiálně působil jako zpravodaj čínského stranického deníku Kuang-ming ž’-pao, ve skutečnosti je však podezřelý ze špionáže pro totalitní režim. Podle vyšetřovatelů se novinář nesoustředil pouze na běžnou žurnalistiku, ale aktivně sbíral citlivé informace o českých politicích, které mohly sloužit k jejich následnému vydírání.
Jang I-ming byl zadržen v momentě, kdy hrozilo, že odcestuje zpět do Číny a vyhne se tak stíhání. Je to historicky poprvé, kdy cizinec podezřelý ze špionáže na českém území nekončí pouhým vyhoštěním, ale čelí vazbě a hrozbě až pětiletého vězení podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc. Klíčovým důkazem je nyní obsah jeho zabaveného mobilu a počítače, který kriminalisté podrobně analyzují.
Zpravodajec se podle informací webu Seznam Zprávy intenzivně zajímal o postoj českých politiků k Tchaj-wanu a budoval si síť kontaktů mezi lidmi nakloněnými čínskému režimu. Mezi jeho kontakty patřila například šéfka komunistů Kateřina Konečná nebo Artur Bekmatov, poradce slovenského premiéra Roberta Fica.
Scházel se údajně také s Janem Zahradilem, který nyní působí jako zahraničněpolitický expert strany Motoristé sobě. Zahradil se však hájí tím, že s mužem komunikoval čistě jako s novinářem a nepředával mu nic než své osobní názory.
Tento skandál přichází v politicky citlivou chvíli. Vláda Andreje Babiše totiž prostřednictvím ministra zahraničí Petra Macinky a bezpečnostního poradce Hynka Kmoníčka avizovala snahu o výrazné „oteplování“ vztahů s Pekingem.
Zadržení špiona, který pracoval pro jeden z nejdůležitějších listů čínské komunistické strany, tyto plány značně komplikuje. Čína totiž své stranické novináře vnímá jako státní úředníky a útok na ně považuje za nepřátelský akt ze strany hostitelské země.
České ministerstvo zahraničí zatím čeká na reakci Pekingu. Ve hře je nejen předvolání českého velvyslance v Číně, ale v krajním případě i odvetné zadržení některého z českých občanů na čínském území.
Ministr Macinka se zatím k věci oficiálně nevyjádřil a s čínským velvyslancem se ve čtvrtek setkal pouze neformálně na recepci pro diplomaty. Důkazy proti Jang I-mingovi jsou podle webu ale natolik silné, že je nebylo možné ignorovat ani v zájmu dobrých diplomatických vztahů.
Česko by po více než 16 letech měl opět navštívit papež. Lev XIV. přijal pozvání prezidenta Petra Pavla, který v pondělí zavítal s manželkou do Vatikánu. Naposledy se do Česka vydal Benedikt XVI.
