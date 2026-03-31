BIS zasáhla proti ruské stínové flotile. Rogač je nově na sankčním seznamu

Česko na základě informací Bezpečnostní informační služby umístilo Rusa Konstantina Valerijeviče Rogače na národní sankční seznam. Dotyčný podle zpravodajců zprostředkovával pojištění a poradenství pro tzv. ruskou stínovou flotilu, která se podílí na přepravě ruské ropy a je zapsána na unijním sankčním seznamu.
Rogač dlouhodobě poskytuje pojištění, které je například podmínkou pro vpuštění tankerů do většiny přístavů, a také administrativní poradenské služby subjektům působícím v námořní dopravě. Ke spolupráci využívá pojišťovny, které jsou také zařazeny na unijním sankčním seznamu EU.
"Zasáhli jsme efektivně jeden ze zdrojů, kterými je financována ruská agrese proti Ukrajině, a to přesto, že nejsme přímořským státem," uvedl ředitel BIS Michal Koudelka.
Rogač je ruským státním příslušníkem, nedávno získal také izraelské občanství. V posledních třech letech vědomě zprostředkovával pojištění pro značné množství ropných tankerů působících v rámci ruské stínové flotily. K finančním transakcím využíval offshorové společnosti sídlící v Turecku a na Marshallových ostrovech.
Provoz stínové flotily maří kolektivní úsilí Evropské unie, Velké Británie, Spojených států amerických a dalších zemí omezit přísun finančních prostředků, z nichž Rusko financuje útočnou válku proti Ukrajině.
"Je v bytostném zájmu České republiky se podílet na přijímání jakýchkoliv dostupných opatření k zásadnímu omezení aktivit ruské stínové flotily," dodal Koudelka.
