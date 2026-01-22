Policie zadržela údajného zahraničního agenta. Měl pracovat pro Čínu

V Česku byla o uplynulém víkendu zadržena osoba podezřelá z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Informovala o tom policie, realizaci v případu potvrdila i Bezpečnostní informační služba (BIS).
Případ mají na starosti kriminalisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK), kteří v sobotu zadrželi osobu podezřelou z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Informovala o tom policie s tím, že bylo zahájeno trestní řízení pro podezření z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc.
"Standardem při takovém typu operace je úzká spolupráce s BIS a dozorovým státním zastupitelstvím, přičemž právě Vrchní státní zastupitelství v Praze má vyhrazeno poskytování informací," dodali policisté na síti X.
O případu se již zmínila i kontrarozvědka, která potvrdila, že k zadržení dotyčné osoby došlo v sobotu ráno. Také podle BIS se má jednat o člověka podezřelého z příslušnosti k čínské zpravodajské službě.
Jak upozornil server Seznam Zprávy, jde o první případ, kdy dochází ke stíhání člověka podle nového paragrafu trestního zákoníku o neoprávněné činnosti pro cizí moc. Příslušná novela totiž začala platit teprve v únoru loňského roku.
Trump si Nobelovku zaslouží, spojil evropské rozvědky, vtipkují zpravodajci. Kvůli USA spolupracují víc než kdy dřív
BIS odhalila běloruské špiony. Ministerstvo už jednoho vyhostilo
