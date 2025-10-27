Trump si Nobelovku zaslouží, spojil evropské rozvědky, vtipkují zpravodajci. Kvůli USA spolupracují víc než kdy dřív

Libor Novák

27. října 2025 18:55

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Vytvořeno pomocí AI modelu ChatGPT from OpenAI

Zpravodajské služby napříč Evropou odkládají desetiletí vzájemné nedůvěry a začínají budovat společnou zpravodajskou operaci, jejímž cílem je čelit ruské agresi. Tento posun je urychlován novou americkou nestálostí v podpoře svých tradičních spojenců.

V uplynulém roce se do bruselských zastoupení mnoha národních hlavních měst přesunuli zpravodajští důstojníci. Interní zpravodajská jednotka Evropské unie (INTCEN) začala pravidelně informovat nejvyšší představitele. Blok dokonce zvažuje vybudování silnějších pravomocí ve stylu CIA, což bylo dříve nemyslitelné.

Snaha o hlubší zpravodajskou spolupráci se razantně zrychlila poté, co Trumpova administrativa loni v březnu náhle zastavila sdílení bojových zpravodajských informací s Kyjevem. Jeden ze západních zpravodajských důstojníků, který si přál zůstat v anonymitě, dokonce prohlásil, že „Donald Trump si zaslouží Nobelovu cenu za mír za to, že dal dohromady evropské služby.“

Sedm zpravodajských a bezpečnostních představitelů potvrdilo, že narušení transatlantické důvěry žene evropské špionážní agentury k rychlejší a těsnější spolupráci než kdy dříve. Evropské zpravodajské služby začaly také pečlivěji přezkoumávat, jaké informace sdílejí s americkými protějšky. Nizozemské vojenské a civilní zpravodajské služby uvedly, že zastavily sdílení určitých informací s USA, přičemž zmínily obavy z politického zasahování a porušování lidských práv.

Mnozí představitelé se obávají, že transatlantická fóra, včetně obranné aliance NATO, se stanou méně spolehlivými platformami pro sdílení zpravodajských informací. Antonio Missiroli, bývalý náměstek generálního tajemníka NATO pro nově vznikající bezpečnostní výzvy, uvedl, že panuje pocit, že „závazek Spojených států ke sdílení zpravodajských informací – jak uvnitř NATO, tak obecně – by mohl v nadcházejících měsících klesnout.“

Bezpečnostní služby přitom stále překonávají desítky let staré problémy s důvěrou. Nedávné odhalení, že se maďarští zpravodajští důstojníci, vydávající se za diplomaty, pokusili infiltrovat instituce EU, ukazuje, že vlády se navzájem pečlivě sledují i uvnitř bloku. Některé přední špionážní agentury proto prosazují vytvoření menších skupin důvěryhodných zemí, namísto využívání struktur v Bruselu.

Na rozdíl od úzkých špionážních aliancí, jako je Five Eyes, se členské státy EU dlouho snažily vytvořit silné partnerství ve sdílení informací. Národní bezpečnost zůstává pevně v rukou národních vlád a Brusel hraje pouze koordinační roli. Jedním z tradičních komunikačních kanálů je tajná síť Club de Berne, založená před téměř 50 lety. Tento klub sice nemá sídlo ani sekretariát a schází se jen dvakrát ročně, ale v poslední době svá setkání koordinuje s rotujícím předsednictvím Rady EU. Nicméně Club de Berne není věrným obrazem EU – je v něm Norsko, Švýcarsko a Spojené království, zatímco Malta se nikdy nepřipojila a Bulharsko vstoupilo teprve nedávno.

Kvůli geopolitickým posunům musela EU svůj přístup přehodnotit. Bývalý finský prezident Sauli Niinistö loni v rámci zprávy o připravenosti EU vyzval k vytvoření agentury ve stylu CIA, koordinované z Bruselu. Navrhl „plnohodnotnou službu pro zpravodajskou spolupráci na úrovni EU, která by mohla sloužit strategickým i operačním potřebám“.

Nejblíže kolektivní zpravodajské agentuře EU je její interní Zpravodajské a situační centrum (INTCEN), které je součástí Evropské služby pro vnější činnost (EEAS). INTCEN analyzuje informace z dobrovolných příspěvků členských států a díky stáží špionů z národních agentur pomáhá budovat vazby.

Šéf chorvatské zpravodajské služby Daniel Markić převzal vedení INTCEN v září 2024 s cílem posílit sdílení informací a dodávat přímé zpravodajské informace lídrům EU, jako jsou Ursula von der Leyen a Kaja Kallas. Spolu s vojenským protějškem tvoří Jednotnou kapacitu pro zpravodajskou analýzu (SIAC).

Šéfové zpravodajských služeb na nedávném zasedání SIAC zdůraznili rostoucí snahu Evropy vybudovat vlastní nezávislé zpravodajské kapacity. Obávají se však, že přílišné zdůrazňování autonomie by mohlo oslabit vazby s USA a vytvořit tak přesně ty mezery, kterým se Evropa snaží vyhnout.

Ačkoliv jeden evropský zpravodajský zdroj uvedl, že spolupráce mezi zeměmi EU je „nejlepší v moderní historii“, agentury stále pracují především pro své vlastní národní vlády. Robert Gorelick, bývalý šéf mise CIA v Itálii, uvedl, že celoevropská zpravodajská služba nemůže existovat, protože je „příliš velká rozmanitost ve fungování národních agentur“ a „příliš mnoho zemí – 27 – na to, aby existovala taková důvěra ve sdílení.“

Některé země se proto přiklánějí k menším, ad hoc skupinám. Po březnovém pozastavení sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou ze strany USA se v Paříži sešla Koalice ochotných vedená Francií a Spojeným královstvím. Dohodli se na rozšíření přístupu Kyjeva k evropským zpravodajským, sledovacím a satelitním datům. Nizozemsko například uvažuje o posílení spolupráce se službami ve Spojeném království, Polsku, Francii, Německu a severských zemích.

Stále je však před EU dlouhá cesta k vybudování dostatečné důvěry mezi 27 členy s různými národními prioritami. Jen v říjnu se ukázalo, že se maďarští zpravodajští důstojníci pokoušeli v přestrojení za diplomaty infiltrovat instituce EU. Sauli Niinistö proto prohlásil, že plnohodnotná zpravodajská agentura EU je stále „otázkou budoucnosti“, a dodal, že v otázce připravenosti „se dostáváme ke slovu důvěra, protože bez důvěry nemůžeme moc spolupracovat.“

před 4 hodinami

Litva schválila sestřelování balonů z Běloruska

Související

Sídlo BIS

BIS odhalila běloruské špiony. Ministerstvo už jednoho vyhostilo

Bezpečnostní informační služba (BIS) se pochlubila nejnovějším úspěchem. Ve spolupráci s kolegy z Rumunska a Maďarska odhalila a rozbila zpravodajskou síť, kterou v Evropě budovalo Bělorusko. Ministerstvo zahraničí v návaznosti rozhodlo o vyhoštění běloruského zpravodajského důstojníka, který v Česku působil pod krytím diplomata.

Více souvisejících

špionáž Donald Trump

Aktuálně se děje

před 47 minutami

před 2 hodinami

Joe Biden

Joe Biden varuje před „temnými dny“ pro Ameriku

Bývalý americký prezident Joe Biden vyzval Američany k zachování optimismu a k tomu, aby se nenechali odradit. Vyzval je, aby neustupovali před tím, co označil za útoky na svobodu slova a testování limitů výkonné moci ze strany prezidenta Donalda Trumpa. Biden se tak vyjádřil během svého prvního veřejného vystoupení poté, co dokončil cyklus radioterapie kvůli agresivní formě rakoviny prostaty.

před 3 hodinami

Palestina, pásmo Gazy

Jordánský král varuje: Mezinárodní jednotky nebudou chtít v Gaze vynucovat mír

Jordánský král Abdalláh II. sdělil pro BBC, že by státy odmítly vyslání vojsk za účelem „vynucení“ míru v Gaze podle plánu příměří prezidenta Trumpa. Král v exkluzivním rozhovoru pro BBC Panorama řekl, že „nikdo se toho nebude chtít dotknout“, pokud by mandátem bezpečnostních sil v Gaze bylo vynucování míru.

před 4 hodinami

Vilnius, Litva

Litva schválila sestřelování balonů z Běloruska

Litevská předsedkyně vlády Inga Ruginienė povolila sestřelování pašeráckých balonů, které překračují hranici ze sousedního Běloruska, spojence Ruska. Tyto incidenty označila za „hybridní útoky“, čímž navázala na termín používaný pro popis snah Moskvy o destabilizaci.

před 4 hodinami

Tomio Okamura

Okamura v čele Sněmovny otestuje zralost české demokracie. Extremismus se dostane do centra politického dění

Tomio Okamura míří do čela Poslanecké sněmovny, a tedy do pozice, která mu přinese nejen moc, ale i politickou legitimitu. Jeho nástup přitom není pouhou personální změnou, ale projevem hlubšího posunu. Extremistická rétorika se z okraje veřejného prostoru přesouvá do samotného centra české politiky. Demokracie tak stojí před zkouškou své odolnosti vůči těm, kdo využívají její pravidla k jejímu postupnému oslabování.

před 6 hodinami

Donald Trump a Kim Čong-un

Trump dorazil do Asie. Chce se setkat s Kim Čong-unem

Prezident USA Donald Trump naznačil, že je otevřen možnosti prodloužit svou cestu po Asii, aby se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. V současné době ovšem neexistují žádné oficiálně naplánované rozhovory.

před 6 hodinami

Andrej Babiš a Petr Pavel

Prezident Pavel pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády

Prezident republiky Petr Pavel dnes na Pražském hradě oficiálně pověřil Andreje Babiše jednáním o sestavení nové vlády. Toto rozhodnutí učinil na základě výsledků nedávných voleb do Poslanecké sněmovny a také s ohledem na dosavadní průběh jednání a postoje parlamentních stran.

před 7 hodinami

Kirill Alexandrovič Dmitriev je generálním ředitelem ruského fondu přímých investic, státního investičního fondu v hodnotě 10 miliard dolarů vytvořeného ruskou vládou za účelem spoluinvestování do ruské ekonomiky.

Dmitriev: Ukrajina, Rusko a USA jsou na dosah dohody o ukončení války

Podle vysoce postaveného ruského představitele jsou Ukrajina, Rusko a Spojené státy „docela blízko“ k nalezení dohody, která by ukončila válku na Ukrajině. Toto prohlášení učinil Kirill Dmitriev, Putinův zvláštní prezidentský zástupce pro investice a ekonomickou spolupráci, po středečním vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že zmrazení války podél současných frontových linií je „dobrým kompromisem“.

před 8 hodinami

Andrej Babiš Prohlédněte si galerii

Babiš jednal s Pavlem na Hradě o nové vládě. Vše funguje podle plánu, tvrdí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se dnes setkal s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě, kde ho informoval o pokrocích ve vyjednávání koaliční vlády, kterou má tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. Po schůzce Babiš oznámil, že "vše funguje podle plánu". Naznačil, že prezident se pravděpodobně ještě dnes vyjádří k jeho možnému pověření sestavením vlády.

před 10 hodinami

Donald Trump

Trump oznámil, že Kanadě opět zvýší cla

Americký prezident Donald Trump oznámil, že zvyšuje cla na Kanadu o 10 % nad současnou úroveň. Toto rozhodnutí dál eskaluje obchodní napětí mezi oběma zeměmi. Důvodem je reklama kanadské provincie Ontario, kterou Trump označil za "podvodnou", neboť obsahovala části projevu bývalého prezidenta Ronalda Reagana z roku 1987 namířeného proti clům.

před 11 hodinami

Scott Bessent, ministr financí USA

Jak zabránit eskalaci války? USA a Čína našly shodu na podobě obchodní dohody

Spojené státy a Čína našly shodu na rámcové podobě obchodní dohody, která by se měla probírat během setkání prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga. Tito dva lídři se chystají jednat koncem tohoto týdne v Jižní Koreji. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta se obě velmoci snaží zabránit další eskalaci obchodní války, která probíhá mezi dvěma největšími ekonomikami světa.

před 12 hodinami

včera

včera

Ilustrační foto

Sportovní tragédie pro pořadatele her. Nepředstaví se hned dvě domácí lyžařky

Tuhle zprávu rozhodně pořadatelé nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, které se uskuteční příští rok v únoru, nechtěli slyšet. Jednoho z velkých sportovních svátků se totiž nezúčastní domácí hvězdy alpského lyžování Federica Brignoneová a Marta Bassinová. V obou případech nedovolí závodnicím představit se pod pěti olympijskými kruhy zranění.

včera

včera

včera

včera

včera

EU

EU dělá důležité věci. Když ale nezajistí bezpečnost, budou k ničemu

Evropská unie se ráda chlubí svými úspěchy, od jednotného nabíjecího standardu USB-C přes zrušení roamingu až po ochranu osobních údajů. To všechno jsou regulace, které mají skutečný dopad a zjednodušují každodenní život valné většiny Evropanů. Jenže s rostoucí byrokracií se Unie čím dál častěji zabývá maličkostmi, zatímco ve skutečně důležitých otázkách, konkrétně energetice, obraně či bezpečnosti, selhává. A právě tam, kde by měla být rozhodná, působí bezmocně.

včera

Největší chyba. Fico kritizuje unijní pomoc Ukrajině, přispívat na ni nechce

Slovensko se nehodlá podílet na financování unijní vojenské pomoci Ukrajině, naznačil premiér Robert Fico (Smer-SD). Bratislava nechápe, proč na sebe Evropská unie bere celou tíhu války. Fico to označil za "největší chybu". 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy