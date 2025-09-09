BIS odhalila běloruské špiony. Ministerstvo už jednoho vyhostilo

Bezpečnostní informační služba (BIS) se pochlubila nejnovějším úspěchem. Ve spolupráci s kolegy z Rumunska a Maďarska odhalila a rozbila zpravodajskou síť, kterou v Evropě budovalo Bělorusko. Ministerstvo zahraničí v návaznosti rozhodlo o vyhoštění běloruského zpravodajského důstojníka, který v Česku působil pod krytím diplomata.
Zpravodajskou síť v Evropě budovala běloruská zpravodajská služba KGB (Státní bezpečnostní výbor), která se snažila o získávání agenturních zdrojů a zpravodajských informací. Při této činnosti neunikla pozornosti zpravodajských služeb.
"Je to další z řady případů, který ukazuje, jak je v současné bezpečnostní situaci mezinárodní spolupráce zásadní. Je to zároveň i odpověď těm, kteří tvrdí, že spolupráce zpravodajských služeb údajně nefunguje," řekl k rozbití sítě ředitel BIS Michal Koudelka.
Společný tým evropských zpravodajců odhalil příslušníky a spolupracovníky KGB působící v několika evropských zemích, mezi kterými byl například i bývalý náměstek moldavské zpravodajské služby (SIS), který měl KGB předávat utajované informace. Bělorusům se dařilo budovat agenturní síť především díky možnosti se volně pohybovat po Evropě.
"Abychom mohli těmto nepřátelským aktivitám v Evropě úspěšně čelit, potřebujeme omezit pohyb akreditovaných diplomatů z Ruska a Běloruska na území schengenského prostoru," vysvětlil ředitel Koudelka s tím, že zpravodajské služby ze zmíněných států se stále snaží využívat diplomatické krytí pro zpravodajskou činnost a budou se snažit svojí přítomnost v Evropě v této oblasti i nadále zvyšovat.
Společnou zpravodajskou operaci dozoruje Evropská agentura EUROJUST sídlící v nizozemském Haagu, kde v současnosti zastupuje Česko bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.
