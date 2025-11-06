Okamura může na jednu věc zapomenout, vysvětluje BIS

Poslanecká sněmovna má od středy nového šéfa. Po Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) zaujal nejvyšší funkci v rámci dolní komory parlamentu Tomio Okamura (SPD). K informacím zpravodajských služeb by se každopádně dostat neměl, zdůraznila Bezpečnostní informační služba (BIS).
Představitelé kontrarozvědky si všimli, že po volbě sněmovního vedení se ve veřejném prostoru objevily informace, že předseda Poslanecké sněmovny dostává informace zpravodajských služeb. Rozhodli si proto reagovat prostřednictvím sociálních sítí.
"Podle zákona o zpravodajských službách předsedové obou komor Parlamentu ČR nepatří mezi zákonné adresáty, informace od zpravodajských služeb tedy nedostávají. Ty jsou určeny prezidentu republiky, předsedovi vlády, Vládě ČR a v konkrétních případech i orgánům činným v trestním řízení," uvedla BIS ve čtvrtek na síti X.
Okamura by tak citlivé informace dostávat neměl, nedostává je ani předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Momentálně jsou zprávy od zpravodajců určeny prezidentovi Petru Pavlovi či premiérovi Petru Fialovi (ODS) a jeho kabinetu.
Fialova vláda má ale na dnešní schůzi podat demisi, aby uvolnila cestu příštímu kabinetu. V jeho čele by měl stanout předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Trojice uskupení, tedy ANO, SPD a Motoristé, už si sice rozdělila ministerstva, ale konkrétní personální obsazení vládních postů zatím neprozradila.
Češi rozhodovali o složení Poslanecké sněmovny ve sněmovních volbách, které se uskutečnily ve dnech 3. a 4. října. Zvítězilo v nich hnutí ANO (80 poslanců), hlas mu dalo 34 a půl procenta voličů. Uspěly i další strany, konkrétně Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL; 52 poslanců), STAN (22), Piráti (18), SPD (15) a Motoristé (13).
