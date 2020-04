ČSSD trvá na nouzovém stavu do 25. května. Nemůžeme se vydat na tobogán, zdůvodnil Hamáček

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Poslanecký klub vládní ČSSD podpoří prodloužení nouzového stavu v Česku do 25. května, jak žádá vláda. Novinářům to před dnešním zasedáním Sněmovny řekl předseda strany a ministr vnitra Jan Hamáček. Pokud by se kabinetu podařilo mezi poslanci prosadit kratší prodloužení, kabinet by později žádal o další, dodal.