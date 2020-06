Podle Dostálové se EP vměšuje do záležitostí ČR a jeho vyjádření jsou za hranou. Babiš o víkendu řekl, že za rezolucí stojí čeští europoslanci, kteří dělají vše, aby Česko v Bruselu poškodili.

Europoslanci v pátek jasnou většinou hlasů schválili usnesení kritické k možnému Babišovu střetu zájmů. Šéf vlády podle EP zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, neboť se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu EU a zároveň kontroluje holding Agrofert. Rezoluce vyzývá Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání.

Dostálová dnes uvedla, že Babišovo rozhořčení chápe. "I mě se dotkla některá ustanovení té rezoluce, nemyslím si, že to takto je. Máme skutečně propracovaný systém kontrol, nastavené jednotné metodické prostředí," řekla. Babišovi chce připravit vlastní reakci na rezoluci, protože nesouhlasí s mnohými částmi.

Vyjádření EP jsou podle Dostálové za hranou. "Nerozumím, z jakého titulu se Evropský parlament vměšuje takto do záležitostí ČR, podle mě toto nemá v historii obdoby," řekla. Podotkla, že ještě neskončila auditní šetření Evropské komise ohledně Babišova střetu zájmů. "Vždyť to ještě nebylo dokončeno, tak nerozumím, jak jakákoliv jiná instituce se může vměšovat do probíhajících řízení," dodala.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) uvedl, že rezoluce je politickou deklarací a je pro ČR nepříjemná. "Když to vezmu velmi diplomaticky, je tam celá řada věcí, která, když se zabýváte tou problematikou dotací, tak by měla být brána vážně," řekl. Neví, zda se záležitostí bude dnes zabývat vláda. "Nevím, jestli to dnes dostaneme do programu, ale bavit se o tom musíme," míní.

Právně nezávazné usnesení podpořilo 510 poslanců, 53 jich bylo proti a 101 se zdrželo hlasování. Usnesení vychází z debaty o zneužívání peněz z unijního rozpočtu, kterou poslanci vedli v lednu a v níž řada z nich situaci v Česku kritizovala. Pro hlasovala i většina českých poslanců, proti se vyslovili zákonodárci zvolení za Babišovo hnutí ANO.

Text vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla nástroj, který by konfliktům zájmů napříště efektivně zabránil. Současné auditní řízení, kterým komise Babišův vztah k Agrofertu a právo firmy pobírat dotace prověřuje, se podle poslanců může vzhledem k nejasně definovanému postupu táhnout velmi dlouho. Babiš odmítá, že by ve střetu zájmů byl, protože Agrofert vložil do svěřenských fondů.