Druhý blok proti Babišovi má zelenou. Piráti získali souhlas členů k jednání o koalici se STAN

Jednání o koalici získalo podporu 695 hlasů, přičemž v referendu může rozhodovat zhruba tisícovka Pirátů. Účast Pirátů v hlasování byla 80 procent, sdělila mluvčí Pirátů Karolína Sadílková. Pro koalici přišlo 81 procent hlasů - 695 od 858 Pirátů.

Předložit návrh koaliční smlouvy vzešlý z vyjednávání ke schválení celostátnímu fóru má předsednictvo Pirátů za měsíc. Předseda Pirátů Ivan Bartoš vnímá výsledek hlasování jako jasný a silný signál, že deklarovaná spolupráce s hnutím STAN má smysl. "Pokud se nám podaří vyjednat co nejširší programovou shodu, personální obsazení kandidátek a další parametry spolupráce, můžeme společně bojovat o vítězství v blížících se sněmovních volbách a konečně získat možnost prosazovat náš program ve vedení této země," uvedl Bartoš k výsledku hlasování.

Mezi 8. a 11. lednem 2021 budou Piráti hlasovat znovu, a to o koaliční smlouvě. Stejně jako v dnes uzavřeném hlasování má platit, že pro schválení dokumentu bude nutné získat 60 procent hlasujících.

Celostátní výbor STAN na začátku října rozhodl, že zahájí vyjednávání výhradně s Piráty o vytvoření koalice dvou rovnoprávných partnerů pro parlamentní volby. "Jsem přesvědčený o tom, že kombinace zkušených Starostů a energických Pirátů je lék na několikaletý marasmus, provázející fungování našeho státu," komentoval dnešní souhlas Pirátů se zahájením jednání předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Obsahem koaliční smlouvy budou podle Rakušana společné priority, obsazení míst na kandidátkách i nastavení povolebního postupu. Podle místopředsedy STAN Petra Gazdíka do vyjednávání vstupují Starostové s cílem vytvořit funkční rovnocenné partnerství. "Uděláme vše pro to, aby s konečnou dohodou byly spokojeny obě strany. Silná spolupráce se neobejde bez kompromisů a my jsme na ně připraveni," uvedlo v tiskové zprávě hnutí STAN.

Bartoš řekl, že existuje celá řada bodů, které jsou pro Piráty klíčové, a STAN byl při jejich realizaci po celou dobu sněmovní spolupráce spolehlivým partnerem. "Témata jako transparentnost, skutečný boj proti korupci, digitalizace nebo důraz na liberální demokracii, ale i snaha o zajištění vzdělávacího systému hodného 21. století, dostupné bydlení a citlivá sociální politika či například zjednodušení podnikání jsou praktickým potvrzením toho, co nás s hnutím STAN spojuje," uvedl. Analýza podle něj ukázala, že 70 procent aspektů pirátského programu by Piráti mohli uvést v život se STAN.

Mezi členy Pirátů podle diskuse k hlasování existují obavy například z toho, aby pirátští kandidáti nebyli při volbách kroužkováním přeskočeni nebo aby STAN neumisťoval na kandidátku problematické osobnosti. Někteří také varovali před tím, aby Piráti kvůli snaze porazit ve volbách Andreje Babiše (ANO) nerezignovali na vlastní programové priority.

K podobné volební koalici se před nedávnem přihlásily i ODS, KDU-ČSL a TOP 09. I jejich cílem je uspět ve volbách proti současnému vládnoucímu hnutí ANO.