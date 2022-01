Fiala bude zahraniční politiku koordinovat se všemi klíčovými ústavními činiteli

Zeman o víkendu Frekvenci 1 řekl, že nehodlá obnovit schůzky ústavních činitelů k zahraniční politice. Výhrady má k ministru zahraničí Janu Lipavskému (Piráti), ale i šéfům obou parlamentních komor, takže chce diplomacii probírat jen s Fialou.

Koordinace politiků je důležitá pro to, aby byl stát úspěšný v zahraničí, zdůraznil Fiala. "Pokud má stát správně hájit svoje zájmy, vrcholní politici by spolu měli mluvit a svoje kroky umět koordinovat. To je můj základní princip, o němž jsem před nedávnem informoval i pana prezidenta," sdělil Fiala ČT. Premiér se chystá své kroky koordinovat se všemi klíčovými ústavními činiteli. "Ty zásadní i s konstruktivní opozicí," doplnil.

Zeman o víkendu zkritizoval předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) kvůli jejím vyjádřením na adresu maďarského premiéra Viktora Orbána. Podle Zemana byl její výrok, že Maďaři budou mít šanci se v nadcházejících volbách zbavit Orbána tak, jako se Češi zbavili Babiše, "naprosto nekvalifikovaný", "poškodil vztahy s Maďarskem" a byl "hrubým vměšováním se" do záležitostí maďarského státu. Debatu s Pekarovou Adamovou o zahraniční politice by proto pokládal za "ztrátu času".

Schůzky neplánuje ani s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). Uvedl, že Vystrčil má u něj "mírně řečeno vroubek" v souvislosti se Zemanovou loňskou hospitalizací. Předseda Senátu si tehdy vyžádal lékařskou zprávu, podle níž Zeman nebyl schopen načas plnit pracovní povinnosti. Lipavského původně Zeman odmítal jmenovat ministrem kvůli nízké kvalifikaci či jeho postojům k Izraeli a visegrádské čtyřce. Později ho však jmenoval se zbytkem vlády v souladu s Fialovým návrhem.