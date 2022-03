Fiala: Česku díky NATO momentálně žádné nebezpečí nehrozí

"Naše bezpečnost je založena na tom, že jsme členy Severoatlantické aliance," podotkl premiér. V pátek se spolu s prezidentem Milošem Zemanem připojil k summitu NATO. "Od všech, včetně klíčových velmocí, zaznělo jasně, že budeme bránit každý metr území států patřících do Severoatlantické aliance, budeme je bránit všichni a všemi silami. To je to, co nás opravdu chrání," řekl Fiala.

NATO v pátek rozhodlo, že v reakci na ruskou agresi posílí své východní křídlo. Premiér ale zdůraznil, že NATO je obranné společenství. "Musíme se uvědomit, že jakýkoliv zásah na Ukrajině ze strany Severoatlantické aliance by znamenal světovou válku. Tak to prostě je," řekl. Je podle něj potřeba Ukrajince podporovat a dodat jim silnou a moderní techniku, se kterou budou schopní bojovat.

Ruský prezident Vladimir Putin v neděli vydal rozkaz uvést ruské jaderné síly do nejvyššího stupně bojové pohotovosti. Podle Fialy tím Putin vede psychologickou válku. "Chce nás zneklidnit, znejistit, vyvolat nálady typu "nepomáhejme Ukrajině, ať se nám něco nestane". Používá to jako odstrašení, ale nemyslím si, že by na použití jaderných zbraní vůbec pomyslel," dodal Fiala.

Česká republika na Ukrajinu poslala dělostřeleckou munici za asi 37 milionů korun, dále desítky tisíc ručních zbraní a miliony kusů munice pro ně za 188 milionů korun a blíže nespecifikovaný vojenský materiál za 400 milionů korun.

Města na Ukrajině i během šestého dne ruské invaze čelila tvrdým útokům pozemních jednotek i dělostřelectva, které se nevyhýbají ani civilním objektům a vyžádaly si podle ukrajinských úřadů desítky mrtvých a zraněných. Ze země od čtvrtečního začátku invaze uprchlo už přes 660.000 lidí, převážně žen a dětí, uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).