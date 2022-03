Hnutí ANO podporuje vyhlášení nouzového stavu

Nouzový stav v posledních dvou letech opakovaně platil kvůli epidemii covidu-19. Celkově trval 284 dní a naposledy skončil v noci na loňského 26. prosince. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve středu řekl, že termín nouzový stav je třeba rehabilitovat, protože se jedná o standardní nástroj krizového řízení. "Vypisujeme ho jen proto, abychom pomohli našim ukrajinským spoluobčanům a lidem, kteří se o ně dnem i nocí úspěšně starají," uvedl.

"Podporujeme toto rozhodnutí, protože úřady jsou přehlceny. Rozhodnutí je správné. Jsme rádi, že vláda změnila toto stanovisko," řekl Babiš. Zmínil, že zástupci dnešní vlády, když byli v opozici, definovali nouzový stav jako sprosté slovo. Ve Sněmovně žádosti tehdejší vlády ANO a ČSSD o prodloužení stavu nouze kvůli koronavirové pandemii provázely dlouhé debaty.

Nouzový stav vyžadují nejvyšší dva ze čtyř stupňů systému ministerstva vnitra pro přijímání uprchlíků. Kabinet spustil minulý týden druhý stupeň, který počítá se zajištěním celkem 5000 lidí za měsíc. Podle Rakušana ale tento počet lidí nyní přichází do Česka každý den, celkové číslo se aktuálně pohybuje mezi 20.000 a 30.000.

"Jestliže chceme zvládnout příliv uprchlíků, musí asistenční centra v krajích mít dostatek lidí, aby zajistili to, co je v prvé řadě nezbytností, to znamená registraci uprchlíků do našeho systému," uvedl dnes Ivo Vondrák, moravskoslezský hejtman a stínový ministr školství. Ocenil proto také rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu. "Policie bude moci převzít kompetence pracovníků odboru azylové a migrační politiky a zajistit, aby tato služba fungovala 24 hodin sedm dní v týdnu," dodal.