Koalice si rozdělily vládu. 9 ministrů pro Spolu a 6 pro PirSTAN

Objevují se už i jména adeptů na ministry. Sestavením vlády by měl být podle Spolu a PirSTAN pověřen šéf ODS Petr Fiala. Zájem o ministerstvo vnitra už dříve oznámil předseda STAN Vít Rakušan. Šéf Pirátů Ivan Bartoš zase v dnešním Právu potvrdil zájem o ministerstvo pro místní rozvoj.

Podle zdrojů LN obeznámených s průběhem dosavadních rozhovorů je jasné, že u koalice PirSTAN obsadí čtyři posty Starostové a dva získají Piráti. U koalice Spolu byla původní dohoda stran podle deníku, že ODS získá čtyři posty, tři lidovci a dva TOP 09. Část ODS se ale ozvala, že chce ministra navíc, píšou LN. V pondělí se pak podle deníku objevila varianta, podle které by lidovci přenechali jeden ze svých tří postů ODS. Kompenzací za to by mohla být funkce předsedy Sněmovny. O ten podle dřívějších informací stojí i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, o které se rovněž spekuluje jako o kandidátce na ministryni práce a sociálních věcí. Podle LN se Pekarová Adamová může objevit i na ministerstvu zahraničí.

LN také zmiňují, že se hovoří o vytvoření postu vicepremiéra pro digitalizaci, který by připadl předsedovi Pirátů Bartošovi. To by ale narušilo původní rozdělení resortů v poměru devíti ku šesti a vychýlila se rovnováha při vládním hlasování oproti původní dohodě. Deníku Právo sám Bartoš řekl, že by se mohl ujmout ministerstva pro místní rozvoj, které by mělo agendu rozšířenou o digitalizaci. První místopředsedkyně pirátů Olga Richterová zase v médiích uvádí zájem o post ministryně práce.

Hospodářské noviny (HN) dnes k personáliím v možné budoucí vládě koalic zmiňují, že nejasné je vedení ministerstva dopravy. ODS tam chce vyslat starostu Líbeznic Martina Kupku, v úvahu připadá i stranický ekonomický expert Jan Skopeček. Sám Skopeček ale v dnešním Právu uvádí, že má zájem o post ministra financí. "Jsem připravený, pokud bude premiér mít zájem," řekl Skopeček. Média uvádějí, že favoritem na ministra financí je nynější šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Starostové by v čele ministerstva dopravy rádi viděli libereckého hejtmana Martina Půtu, který podle HN sám o křeslo projevil zájem. Na ministerstvo obrany by podle HN kromě dříve zmiňované Jany Černochové z ODS mohl zamířit i lidovecký místopředseda Jan Bartošek, deník uvádí i Jana Farského ze STAN. Ministerstvo spravedlnosti by podle HN mohl kromě uváděného Marka Bendy z ODS řídit i jeho spolustraník a exministr Pavel Blažek.

O vedení ministerstva školství má kromě již dříve médii uváděného Petra Gazdíka (STAN) a Marka Výborného (KDU-ČSL) podle tisku zájem i Martin Baxa z ODS. Na ministerstvo zahraničí by TOP 09 ráda dosadila starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře, média už zmiňovala i místopředsedu lidovců Ondřeje Benešíka. Mladá fronta DNES kromě už rozšířených jmen zmiňuje například, že by ministerstvo životního prostředí mohl vést člen předsednictva TOP 09 Tomáš Tesař.

Předsedové ODS, KDU-ČSL a TOP 09, tedy stran sdružených do vítězné koalice Spolu, podepsali s lídry koalice Pirátů a Starostů už v sobotu po volbách memorandum o vůli vytvořit společně většinovou vládu. Ve 200členné Sněmovně budou mít tyto strany a hnutí 108 hlasů.