Koalice SPOLU jde k ledu. Kupka ji dál rozvíjet nehodlá

Jedním z nejzásadnějších prohlášení nového předsedy ODS byl postoj k budoucí spolupráci s koaličními partnery. Nový šéf strany Martin Kupka jasně deklaroval, že v rozvíjení projektu SPOLU již nehodlá pokračovat a chce se soustředit na samostatnou cestu občanských demokratů.
Jeho hlavním cílem je návrat strany do Strakovy akademie a boj o co nejlepší výsledek v nadcházejících volbách, přičemž ve svém projevu neopomněl poděkovat svému předchůdci za dosavadní práci.
Vůči současné vládě složené z hnutí ANO, SPD a Motoristů se Kupka vymezil velmi ostře. Označil ji za „koalici nevydávání“ a účelové spojenectví založené na vzájemných protislužbách. Narážel tím na skutečnost, že lídři dvou vládních stran, Andrej Babiš a Tomio Okamura, čelí žádostem o vydání k trestnímu stíhání. ODS pod jeho vedením má být sebevědomou opozicí, která bude vládní kroky důsledně kontrolovat.
V otázkách zahraniční politiky sklidil Kupka největší potlesk za jednoznačné přihlášení se k prozápadnímu směřování země a neutuchající podpoře Ukrajiny. Zdůraznil, že role Česka v NATO je naprosto nezastupitelná. Podle nového šéfa ODS je nutné bránit principy kapitalismu a svobody proti hrozbám, které vidí v podobě moderního aktivismu nebo socialismu.
Hospodářská vize Martina Kupky stojí na radikálním omezení byrokracie, která podle něj dusí tuzemské podnikatele. Hodlá prosadit, aby lidé z byznysu měli větší vliv na rozhodování státu o ekonomických otázkách. Důležitým tématem je pro něj také výchova mladé generace k samostatnosti a odvaze začít podnikat.
V resortech dopravy, školství či zdravotnictví plánuje Kupka sázet na osvědčená praktická řešení místo ideologických experimentů. Delegáty ubezpečil, že díky své dlouholeté zkušenosti zná vnitřní mechanismy strany do detailu a dokáže ji řídit efektivně. Vyzval k návratu ke kořenům pravicové politiky, aby se program ODS stal pro voliče opět čitelným a srozumitelným.
Dvě opoziční strany si o nadcházejícím víkendu zvolí vedení. Zatímco u Pirátů se očekává pokračování Zdeňka Hřiba v jejich čele, ODS si vybere nového předsedu. Jeho jméno se změní po neuvěřitelných 12 letech. Tak dlouho přitom stranu nevedl ani její otec zakladatel Václav Klaus, bývalý prezident a premiér.
