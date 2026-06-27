Operní pěvkyně Pecková přijals výzvu. Chce být senátorkou

Jan Hrabě

Jan Hrabě

27. června 2026 21:58

Dagmar Pecková
Dagmar Pecková Foto: Facebook Dagmar Pecková

Operní pěvkyně Dagmar Pecková dnes v zahradní restauraci Park Podviňák v Praze 9 slavnostně zahájila svou kampaň do Senátu Parlamentu České republiky. O senátorský mandát se bude ucházet ve volebním obvodu Praha 9 jako nestranická kandidátka s podporou SPOLU pro Prahu.

Zahájení kampaně se zúčastnili předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, předseda ODS Martin Kupka, starosta MČ Praha 9 a kandidát na primátora Tomáš Portlík, předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija a lídr TOP 09 na kandidátce SPOLU pro Prahu Michal Hroza.

Dagmar Pecková při zahájení kampaně uvedla, že rozhodnutí kandidovat v ní zrálo delší dobu proto, že jí není jedno, kam Česká republika směřuje. "V posledních dnech a týdnech se mi trochu změnil svět. Udělala jsem krok, který ve mně zrál delší dobu. Rozhodla jsem se, že už nestačí být pouze aktivní a angažovanou občankou, ale že je čas udělat krok dál a ucházet se o senátní mandát zde, ve volebním obvodu Praha 9," uvedla Dagmar Pecková.

Ve svém vystoupení připomněla také osobní zkušenost s obdobím nesvobody po roce 1968. Právě ta podle ní formovala její vztah ke svobodě, demokracii, odpovědnosti i prozápadnímu směřování České republiky.

"Kdo zažil nesvobodu, ten ví, že svoboda, svoboda slova, demokracie ani osobní odpovědnost nejsou samozřejmost. Hodnoty, které jsme po roce 1989 považovali za dané, dnes znovu potřebují aktivní obranu. Nestačí si myslet, že to dobře dopadne samo. Nedopadne, řekla Pecková.

Úvodním mottem její kampaně je odvaha říkat věci naplno. V Senátu chce hájit svobodu, osobní odpovědnost, demokracii, nezávislost veřejných institucí, kulturu a pevné ukotvení České republiky na Západě.

"Nepatřím k lidem, kteří raději mlčí, aby měli klid. Ozvu se vždy, když mám pocit, že je něco špatně. A raději vydržím kritiku než poslušně mlčet. Do Senátu kandiduji proto, že věřím, že své zkušenosti mohu využít ve prospěch České republiky a jejich občanů," doplnila Dagmar Pecková.

Předseda ODS Martin Kupka ocenil její životní příběh, profesní úspěchy i občanskou angažovanost. "Dagmar Pecková celý život dokazovala, že úspěch není náhoda. Za její závratnou kariérou je nejen talent, ale i disciplína, tvrdá práce a odvaha obstát i pod tlakem. Českou republiku reprezentovala na nejvýznamnějších světových scénách a zároveň nikdy nepřestala být člověkem s jasnými názory. Vždy se občansky angažovala ve věcech veřejných. Právě takové osobnosti Senát potřebuje," uvedl předseda ODS Martin Kupka.

Podle Tomáše Portlíka je Dagmar Pecková kandidátkou, která už nyní bere kampaň velmi vážně. "Na Dáše si vážím jedné věci. Nespoléhá na své jméno ani na to, co už v životě dokázala, a od prvního dne je mezi lidmi, objíždí celý obvod, poslouchá jejich problémy a zajímá se o to, co je skutečně trápí. Jsem přesvědčený, že pro Prahu 9 i celý náš senátní obvod bude silným hlasem a člověkem, který se za místní obyvatele dokáže postavit," řekl Tomáš Portlík, starosta MČ Praha 9 a kandidát na primátora.

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