Koalice Spolu a Pirátů se STAN chtějí po volbách změnit stavební zákon

Zástupci obou koalic navíc na dnešní tiskové konferenci vyzvali ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (ANO), aby před říjnovými volbami nepodnikala kroky ke vzniku centrálního stavebního úřadu. Dostálová schválený zákon naopak hájila.

Jsme připraveni změnit stavební zákon tak, aby nehrozilo několikaleté omezení stavební činnosti, uvedl místopředseda ODS Martin Kupka. Vláda by proto neměla činit podle poslance KDU-ČSL Marka Výborného žádné nevratné kroky. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše by se Dostálová neměla pouštět před volbami do nějaké "divoké akce". Poslankyně STAN Věra Kovářová a poslanec TOP 09 Jan Jakob míní, že zákon vzdálí stavební řízení od občanů.

"Jsem přesvědčena o tom, že stavební řízení se musí zlepšit," řekla novinářům Dostálová. Česko podle ní kvůli délce řízení už čelilo odchodu investorů. Zásadní je podle ministryně to, že se zajistí dodržování lhůt ze strany státu. "Při současném systému to není možné," dodala.

Sněmovna dnes přehlasovala senátní veto nového stavebního zákona. Nyní předlohu dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Prosazení stavebního zákona vyvolalo ve Sněmovně slovní přestřelku především mezi KDU-ČSL a komunisty. Předseda lidoveckého klubu Jan Bartošek prohlásil, že komunisté zradili své voliče, když nakonec zákon podpořili. Připomenul jim, že původně hlasovali proti zákonu. "Komunisti: co čin, to zločin, co slovo, to lež," prohlásil na adresu komunistů.

Tomu předcházel výrok komunisty Zdeňka Ondráčka na adresu předsedy lidovců Mariana Jurečky, že si jezdí traktorem dělat "mediální publicitu".

Předseda klubu KSČM Pavel Kováčik na oplátku připomněl, že někdejší Československá strana lidová byla za totality součástí takzvané Národní fronty. Ondráček se přidal s citátem "co lidovec, to pitomec". V debatě vystoupil i bývalý předseda lidovců Pavel Bělobrádek se slovy, že jeho může urazit jen inteligent.