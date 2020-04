Koronavirus: Krizový štáb navrhne možnost nahradit u pendlerů karanténu testem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ústřední krizový štáb navrhuje rozvolnění některých opatření zavedených kvůli šíření nákazy novým koronavirem na státních hranicích. Vládě navrhne, aby přeshraniční pracovníci a lidé cestující do Česka za obchodními aktivitami na méně než tři dny nemuseli po příjezdu do země na dva týdny do karantény, pokud se prokážou negativním testem na covid-19.