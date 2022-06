Kraje podle Kuby přivítají rychlejší začlenění uprchlíků do společnosti

"Pomoc lidem, kteří prchají před válkou, je na místě a nikdo proti ní nic nenamítá. Je však třeba uprchlíky, kteří zde chtějí zůstat delší dobu, více motivovat k tomu, aby se zde začlenili. Každý z nás se musí nějak uživit a k tomu potřebuje hlavně sehnat zaměstnání," řekl Kuba.

Podle krajů někteří uprchlíci z Ukrajiny pracovní místa v Česku neshání. Kuba uvedl, že by například děti zaměstnaných Ukrajinců mohly mít nějaké výhody. "Uvedu to jen jako příklad. Pokud by uprchlý, který je zde delší dobu a hodlá se v republice usadit, neusiloval o to, aby se uplatnil na trhu práce, tak by jeho děti nemohly chodit do školy. Ale je to skutečně jen příklad. Pro mě je důležité, aby lidé z Ukrajiny měli motivaci hledat si zaměstnání a standardně zde fungovat," řekl jihočeský hejtman.

Podporu 5000 korun na pořízení základních potřeb pro začátek života v Česku dostávají uprchlíci za měsíc, v němž získali vízum k ochraně. Mohou ji pobírat ještě dalších pět měsíců, když prokážou, že dávku potřebují. Senát na svém jednání plánuje projednání zákona zvaného lex Ukrajina. Novela počítá s tím, že ukrajinští běženci s bezplatným ubytováním, stravou a základními hygienickými prostředky už nebudou pobírat pětitisícovou humanitární dávku. Od druhého měsíce bude podpora navíc svázána s trvalým pobýváním v Česku, což má zabránit takzvané dávkové turistice.