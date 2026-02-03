„Poprvé pořádně.“ Kuba oficiálně představil hnutí Naše Česko

Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý oficiálně představil své nové politické hnutí s názvem Naše Česko, se kterým plánuje uspět v podzimních komunálních volbách. Podle Kuby jde o uskupení otevřené všem bez ohledu na to, zda se kloní k liberalismu či konzervatismu.
Při zahájení, kterého se účastnila i jeho manželka Denisa, hejtman rekapituloval své politické působení a zmínil dlouhodobé neshody s vedením ODS, které vyvrcholily jeho odchodem ze strany po 22 letech.
Bývalý člen ODS kritizoval přístup vedení své minulé strany k prioritám a varoval, že po volbách může ODS přijít o všechny hejtmany, což si podle něj nikdo nechtěl připustit. Kuba zdůraznil, že politika by měla zemi posouvat kupředu, nikoliv se utápět v povrchních hádkách, jaké zažil během pandemie covidu ve Sněmovně.
Motto jeho nového projektu zní „Poprvé pořádně“ a má symbolizovat snahu o skutečné spojování společnosti. Na Facebooku Kuba také zveřejnil úvodní video, kterým své hnutí představil veřejnosti.
Hnutí Naše Česko se profiluje jako středopravicové s jasnou orientací na Evropskou unii a NATO. Kuba uvedl, že v současné době představí kandidáty především v Jihočeském kraji a hledá lidi, kteří mají skutečný zájem na politické práci. Celý projekt staví na myšlence, že Česká republika patří všem jejím občanům.
Úspěch nového hnutí na jihu Čech naznačuje i fakt, že se Kubovi podařilo na svou stranu získat většinu stávajících zastupitelů zvolených za ODS. Z celkových 34 jich do hnutí Naše Česko přešly tři desítky. Mezi významnými posilami jsou také senátoři zvolení za občanské demokraty, konkrétně českobudějovický Zbyněk Sýkora a Tomáš Fiala zastupující strakonický obvod.
