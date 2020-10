Lidovci ztratí svou baštu. Ve Zlínském kraji má vzniknout koalice ANO, Piráti, ODS a ČSSD

Aktualizováno 13:32 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve Zlínském kraji dnes pravděpodobně oznámí ANO, Piráti, ODS a ČSSD vznik společné koalice. ČTK to nezávisle na sobě řekli zástupci ANO a Pirátů. Od 17:00 mají všechny čtyři subjekty naplánované společné jednání ve Zlíně, po něm by vytvoření koalice mohly oficiálně oznámit. Z 45 křesel v zastupitelstvu by jich koalice měla 24.