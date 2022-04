Na kongresu ODS vystoupili šéfové koaličních stran, podpořili Fialu

Za velkou zkouškou označil Rakušan podzimní volby do obcí a třetiny Senátu, ve kterých se koaliční strany stanou soupeři. ODS vyzvedl Rakušan jako stranu, která zvládla vrátit se do Sněmovny. Vzhledem ke konkurenci, která je čeká, popřál občanským demokratům "přiměřený úspěch do budoucnosti".

Fiala později k očekávané konkurenci s koaličními stranami uvedl, že koalice Spolu jde do hlasování společně. "Chceme pokračovat na (tomto) půdoryse, někde to tak nebude, to neznamená, že bychom vytvářeli nepřátelství. Tam, kde budeme soupeři, bude to soupeření férové, slušné a nebude to mít vliv na spolupráci na celostátní úrovni," uvedl. Zopakoval, že vláda dosud pracuje jako tým, aniž by jednotlivé strany sbíraly pomyslné politické body. Projevilo se to podle něj například při schvalování upraveného státního rozpočtu.

ODS se podle předsedy STAN vrátila mentalita vítězů a Fiala se ukázal silným lídrem. "Vrátil do České politiky od doby (prezidenta) Havla poprvé závan státnickosti a za to mu patří poděkování," uvedl Rakušan. Zmínil Fialovu nedávnou cestu na Ukrajinu i to, že Česko má nyní díky němu silnou zahraniční politiku.

Šéfka TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová uvedla, že Česko se musí co nejdřív odstřihnout od ruského plynu a ropy. "Abychom se odstřihli od diktátora, který vraždí a plundruje," řekla. Česko musí nadále podporovat Ukrajinu a být vstřícné k uprchlíkům, kteří utíkají před ruskou vojenskou invazí. Ve svém projevu Adamová také oceňovala fungování koalice Spolu s občanskými demokraty a lidovci. "Ukázalo se, že změna je občany nejen žádaná, ale také možná," konstatovala. Nynější vláda se podle ní nevěnuje jen dlouhým tiskovým konferencím, aby vytvářela dojem, že je akční, ale skutečně akční je.

Hlavně chvále společného projektu se věnoval předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Jsem rád, že jsem do toho šli a odpracovali to," uvedl. Fungování spolupráce ho příjemně překvapila lidsky. "Potom to může fungovat i politicky a ve prospěch ČR, EU, Evropy nebo NATO," řekl. Vládní tým je podle něj dobrý a má dobrého premiéra v Petru Fialovi. "Premiér nedělá na první pohled velká ramena, ale svými činy si umí vydobýt respekt," dodal Jurečka.

Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše vládní strany spolupracují i přes některé odlišnosti na řešeních, která posouvají Česko dál. "Věřím, že na tom nic nezmění kampaň. Bude tvrdá, toho se nikdo nebojí, ale měla by být férová a poctivá, aby to byl souboj ideálů a ne hoaxů a populismu, jak jsme viděli u některých nejmenovaných stran před volbami," řekl. Kritizoval to, že v podobném stylu pokračují opoziční strany i v současnosti.

Vedle lídrů koaličních stran se dnes jako hosté kongresu účastnili prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a odborový předák Josef Středula. Stejně jako v pátek mezi hosty zasedli expremiéři a bývalí předsedové ODS Mirek Topolánek a Petr Nečas.

Podle reportéra serveru EuroZprávy.cz se v atmosféře na místě stále odrážela euforie z úspěchu v říjnových sněmovních volbách, kdy ODS stála v čele vítězné koalice Spolu. Odpovídala tomu i důvěra, kterou v hlasování od delegátů obdrželi předseda Petr Fiala a 1. místopředseda Zbyněk Stanjura.

V projevech řečníci z řad ODS v čele s premiérem Fialou i hosté z ostatních vládních stran vyzdvihovali úspěch v loňských volbách, zároveň však zdůrazňovali, že vládní angažmá je teprve na svém začátku, proto je nutná pokora. V kuloárech byly velkým tématem i blížící se komunální a senátní volby na podzim letošního roku a prezidentská volba na začátku příštího roku.