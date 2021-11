Náklonnost k Rusku a Číně musí přestat, nový ministr zahraničí by měl kooperovat s NATO, říká Vondra

Neobává se, že by kvůli názoru kandidáta na ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, který odmítá stěhování ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, nastal v pětikoalici složené ze Spolu a PirStan rozkol. Někdejší šéf diplomacie Alexandr Vondra totiž upozorňuje, že velká aliance nemá ve smlouvě zakotvenu podporu přesídlení ambasády do Jeruzaléma, kde svůj úřad už v květnu v roce 2018 otevřely Spojené státy americké. „Takový bod jsme neměli ve volební programu a není obsažen ani v koaliční smlouvě. A není klíčový. Co se týká mého osobního pohledu, českou ambasádu bych do Jeruzalému přestěhoval,“ míní.

Místopředseda ODS ale avizuje, že program budoucí vlády obsahuje podporu Izraele. „Jedná se především o dodržování strategických bezpečnostních vztahů s Izraelem. Ať tedy bude ministrem zahraničí kdokoli, musí naši diplomatickou orientaci ctít a partnerství s židovským státem rozvíjet i podporovat. Hřiště je zkrátka vykolíkované a jeho prostor se musí respektovat. To je jasně dané.“

Prezident má právo vyjádřit svůj názor na kandidáta

Vondra je zastáncem podpory politiky Izraele, který označuje za ostrov demokracie mezi arabskými státy na Blízkém východě. Když loni na jaře kritizoval tehdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) i jeho předchůdci Lubomír Zaorálek (ČSSD) a Karel Schwarzenberg (TOP 09) Izrael ohledně možné anexe židovských osad na břehu Jordánu, označil jejich rétoriku za podlou zradu Izraele. Spolu s bývalým premiérem Mirkem Topolánkem a dalšími bývalými šéfy diplomacie Janem Kohoutem a Cyrilem Svobodou pak zveřejnil v deníku Právo vlastní dopis s názvem „Odmítáme urážet Izrael“. V něm Petříčkovi, Zaorálkovi a Schwarzenbergovi vytkli jejich postoj vůči Izraeli a Spojeným státům. „Izrael považujeme za našeho spojence, jedinou opravdu demokratickou zemi na Blízkém východě, s níž sdílíme nejen hodnoty, ale i bezpečnostní zájmy,“ uvedli tenkrát v prohlášení.

Bývalý velvyslanec v USA odmítá predikovat, zda Lipavského postoj ohledně nestěhování ambasády do Jeruzaléma, který je v ostrém kontextu s názorem prezidenta Miloše Zemana, může vést ze strany hlavy státu ke změně kandidáta na ministra zahraničních věcí. „Pan prezident má právo před jmenováním vyjádřit svůj názor a učinit i některé kroky, pokud se jeho postoj bude lišit. Rozhodně v naší pětikoalici nehodláme kádrovat kandidáty našich partnerů. Pokud bude budoucí šéf resortu respektovat vykolíkované hřiště, o němž jsem už hovořil, nemáme problém s žádným jménem.“

Zeman se může proti Lipavskému vymezovat nejen kvůli odmítání ambasády v Jeruzalémě, ale rovněž ohledně silné kritiky diktátorských režimů, které představuje Čína s Ruskou federací, s nimiž nejvyšší ústavní činitel sympatizuje. Zástupce Pirátů byl otevřeně i proti snaze, aby se tendru dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech zúčastnily právě zmiňované velmoci. A v době, kdy Hrad proti vyřazení obou států protestoval a Zemanův ekonomický poradce Martin Nejedlý se vydal do Ruska, žádal, aby mu byl odebraný diplomatický pas.

Po vypuknutí jarní kauzy Vrbětice zase pro EuroZprávy.cz Lipavský prohlásil, že Česká republika mohla vyhostit ještě více ruských diplomatů. „Nemohu se ubránit dojmu, že jsme mohli jednat rázněji, tvrději a oplatit jim vyhoštění českého zástupce pana Luboše Veselého, abychom narovnali nepoměr ve vysokých kruzích. Mohli jsme Ruské federaci vypovědět například dva diplomaty s vysokou hodností, anebo pravou ruku ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Konkrétní jména ale zmiňovat nebudu,“ prohlásil pro server letos v dubnu Jan Lipavský.

Musí skončit období náklonnosti k Číně a Rusku



Vondra s jeho tehdejším názorem ale nesouhlasí. „Osobně si neumím představit, jak bychom v jarní otázce vyhošťování ruských diplomatů měli být ještě tvrdší či důraznější,“ míní. Bývalý signatář Charty 77 ale vítá Lipavského vymezování vůči Číně a Ruské federaci. „V koaliční smlouvě je jasně definované, že je nutné revidovat vztahy mezi Čínou a Ruskem. Musí skončit období náklonnosti k nim, jakého jsme byli svědky u dosluhující vlády. Na druhou stranu nikdo nechce, abychom za každou cenu s velmocemi vyvolávali konflikty, ale musí být každému jasné, že naše vazby jsou orientované na Západ, nikoli na Východ,“ tvrdí europoslanec.

Atlantista si přeje, aby se už brzy změnila politika v Černínském paláci, pražském sídle ministerstva zahraničních věcí. „Je nutné, aby se do úřadu vrátila elementární důstojnost a práce diplomatické složky byla zase respektovaná. Občas jsem měl pocit, že ministerstvo zahraničních věcí bylo pátým kolem u vozu. Opravdu se už nesmí pokračovat v politice, kdy do paláce chodili socialističtí kádři s dobrým posudkem na úkor opravdových odborníků a expertů,“ soud exsenátor.

Bývalý disident a přítel exprezidenta Václava Havla má jasno, jaké klíčové body by ministerstvo zahraničních věcí mělo ctít a vyznávat. „Rozhodně je zapotřebí, abychom byli proatlantičtí, tedy spolupracovali s NATO a byli aktivní směrem k Evropské unii. A třetím naší aspektem musí být, abychom dobře vycházeli s našimi sousedními státy,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz Alexandr Vondra z ODS.