Novelu rozšiřující pravomoci NKÚ Senát zřejmě zamítne

Předseda výboru Vladislav Vilímec (ODS), který zamítnutí navrhl, uvedl jako jeden z argumentů právě to, že Senát dosud neschválil změnu ústavy, takže projednávaná novela představuje protiústavní pokus.

Pravomoci NKÚ by se mohly v důsledku přijetí novely rozšířit například na hospodaření statutárních měst, krajů, Českou televizi i Český rozhlas, státní podniky nebo státní fondy. Kontrolovat by mohl i zdravotní pojišťovny.

Zatímco pro projednávání ústavních změn není Senát omezen lhůtou, na projednávání běžných zákonů má lhůtu 30 dní. Pokud by se k novele zákona o NKÚ nevyjádřil, platilo by, že byla přijata. Stálá senátní komise pro ústavu již dříve uvedla, že předložená novela nemá bez přijetí změny ústavy potřebnou normativní oporu. V případě přijetí by se stal protiústavním a z toho plyne, že ho Senát musí zamítnout, shodla se komise.

Předseda výboru Vilímec jako další argumenty proti novele uvedl, že rozšíření pravomocí může vést ke snaze zneužívat autority NKÚ jako arbitra sporů na komunální úrovni, což není smysl fungování úřadu. Nesouhlasil ani s tím, že by pod kontrolu spadala statutární města. Jde podle něj o salámovou metodu směřující k tomu, aby NKÚ mohl kontrolovat všechny obce.

Prezident NKÚ Miloslav Kala se s Vilímcem shodl na tom, že měřítko pro kontrolu podle toho, zda jde o statutární město, je nesmyslné. Za nesprávné ale označil, že Sněmovna z návrhu vypustila veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. Ujistil, že ambicí úřadu není kontrola obcí, ale schopnost kontrolovat jednotlivé politiky, například investiční nebo zdravotní politiku. Připomínal, že existují například velké dopravní projekty, o nichž spolurozhoduje zákonodárná moc, ale nemůže je kontrolovat, jako byla třeba výstavba prodloužení trasy A pražského metra.

Senátní ústavní komise také při projednávání novely zákona o NKÚ uvedla, že ústavní změna týkající se postavení NKÚ může být příležitostí pro provedení změn navazujících, o něž se Senát dlouhodobě snaží. Jde například o prodloužení lhůty k projednání návrhů zákonů. "Otálení s projednáním legislativní předlohy v řádu let je stejně tak nevhodné v Poslanecké sněmovně, jako v Senátu," uvedla senátní komise pro ústavu.

Podle schváleného znění ústavy z loňského února, které ale ještě Senát neprojednal, by úřad kontroloval hospodaření státu. Nejvyšší kontrolní úřad nyní prověřuje jen hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, může podniknout v případě, kdy hospodaří se státním majetkem. NKÚ je instituce zřízená z ústavy.