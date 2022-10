Okamura se zřejmě pokusí zmařit projednání změn ve výběru radních ČT a ČRo

"Budeme dělat všechno proto, abyste nemohli politicky ovládnout Českou televizi, aby se z ní nestala totalitní televize," prohlásil Okamura. Obdobně se o vládní novele zákonů o ČT a ČRo vyjadřovali už dříve také zástupci opozičního hnutí ANO. Naopak ministr kultury Martin Baxa (ODS) tvrdí, že cílem novely je posílení nezávislosti a odolnosti České televize a Českého rozhlasu.

V bloku návrhů změn programu nynější schůze přišel Okamura k řečništi jako první. Už více než hodinu zdůvodňuje, proč by podle něho měla Sněmovna přednostně projednat návrh SPD na zavedení obecného referenda. Okamura patří mezi řečníky s přednostním právem a jeho vystoupení tak není časově omezeno. Poslanci bez tohoto práva mohou zdůvodňovat návrh změn již schváleného programu nejvýše pět minut.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) oznámila, že přihlášek do bloku změn programu schůze se sešly desítky. Stejně postupovalo opoziční ANO už v úterý, když chtělo oddálit projednání vládního návrhu na úplné zrušení elektronické evidence tržeb ke konci roku.

Sporná vládní novela předpokládá zejména zapojení Senátu do výběru radních veřejnoprávní televize a rozhlasu. Nyní volí radní obou médií jen poslanci. Zpřísní se také vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů.

Senátoři by měli podle předlohy volit vždy třetinu radních ČT a ČRo. V případě televizní rady by horní komora obsazovala šest míst, přičemž celkový počet členů by vzrostl z nynějších 15 na 18. Do Rady Českého rozhlasu by Senát vybíral tři členy, zůstala by devítičlenná. Kandidáty by mohly navrhovat výhradně organizace s nejméně desetiletou historií, tedy nikoli například nově založené.