Paroubek není mým poradcem, ohradil se Hamáček. Prý jen čte jeho články

"Čas od času si napíšeme esemesku, on mi občas pošle nějaký materiál a já si ho přečtu," řekl dnes Hamáček. Dodal, že se nicméně nejedná o oficiální a placenou spolupráci. ČSSD podle něj nemá prostředky na to, aby je plýtvala na podobné účely. "To, že si občas přečtu jeho názor, tak takových lidí je spousta," řekl.

V následné diskuzi s poslankyní ODS Janou Černochovou ministr řekl, že mnoho členů ODS stále "nepokrytě naslouchají názorům Václava Klause". Je to podle něj v pořádku, protože se jedná o zkušeného politika a bývalého předsedu strany, což je i případ Paroubka. Fakt, že z toho média dělají aféru, označil za známku letošní okurkové sezony.

Server SeznamZprávy.cz v pátek napsal, že Paroubek plní roli Hamáčkova neoficiálního konzultanta. Napsal také, že na čtvrté místo kandidátky strany v ústeckém kraji míří někdejší předseda tamní buňky Petr Benda, který je spojen s Paroubkem a působil jako místopředseda jeho strany LEV 21. Hamáček dnes řekl, že složení kandidátky nebude komentovat do doby, než bude hotová a schválená.