Zeman na protivládní demonstraci v Praze. Zmínil ho i Paroubek

Ptáte se, jak je možné, že Zeman promluvil k přítomným demonstrantům? Podle webu novinky.cz pustili organizátoři video z Vánoc, na kterém exprezident popřál občanům odvahu k neposlušnosti. Poukazoval také například na problém s inflací. "Jsme jediná členská země EU, která se dosud svojí ekonomickou výkonností nedostala na předcovidovou úroveň," uvedl.

Zemana zmínil i expremiér Jiří Paroubek, jeho někdejší stranický kolega z dob společného působení v sociální demokracii. "Ptal se mě, koho bych si ze současné vlády vzal do své případné vlády. Já jsem přemýšlel a říkal 'nikoho'. Samozřejmě že i Miloš Zeman mi potvrdil, že by si nikoho nevzal. To je vizitka současné vlády," konstatoval Paroubek.

Exprezident je už přes týden hospitalizován v motolské nemocnici, v pátek měl být přeložen z jednotky intenzivní péče na standardní pokoj interní kliniky. Lékaři uvedli, že Zeman byl po operaci, která proběhla minulý týden ve čtvrtek, několik hodin v umělém spánku. Nyní je při vědomí, orientován a spolupracuje při rehabilitaci.

Zdravotní stav bývalé hlavy státu je nadále považován za závažný. Podle lékařů je sice dosavadní průběh příznivý, délku hospitalizace si ale nikdo netroufne odhadovat. Zemana označili za křehkého pacienta. V uplynulých dnech už měl ale absolvovat nácvik chůze s chodítkem.