Duda v Polsku schytává nálož kritiky za účast na Zemanově oslavě

Zeman oslavil své osmdesáté narozeniny v sobotu v hotelu v Hluboké nad Vltavou. Oslavy se zúčastnili také slovenský prezident Peter Pellegrini, premiér Robert Fico, maďarský premiér Viktor Orbán a srbský prezident Aleksandar Vučić. Zeman je považován za kontroverzního politika a je známý svými proruskými sympatiemi, uvedla PAP.

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v pondělí kritizoval Dudovu účast na oslavě. Polská diplomacie doporučila prezidentovi, aby se akce nezúčastnil „kvůli společnosti“, ve které by se tam pohyboval. Sikorski v rozhovoru pro rozhlasovou stanici OK FM uvedl, že Dudova přítomnost na takové události by mohla vyvolat negativní dojem zejména v Polsku.

Další politici vládní koalice se k Dudově účasti vyjádřili kriticky.

Marcin Przydacz z hlavní opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) však uvedl, že prezident neudělal nic špatného. Připomněl, že Zeman změnil svůj postoj k Rusku po zahájení invaze na Ukrajinu. Andrzej Duda byl kandidátem PiS na prezidenta a stále je považován za spojence této strany.

„Andrzej Duda spolupracoval s prezidentem Zemanem téměř osm let... vždy k němu choval osobní úctu a sympatie, proto se rozhodl zúčastnit této recepce,“ uvedl šéf prezidentské kanceláře pro mezinárodní politiku Mieszko Pawlak pro PAP. Dodal, že Duda se pravidelně setkává s bývalými prezidenty různých zemí.

Pawlak se také vyjádřil k přítomnosti Orbána na oslavě. „Je to politik, se kterým se lídři normálně setkávají. Samozřejmě, že v současné době máme rozdílné názory na mnoho věcí,“ řekl Pawlak. Vyjádřil překvapení nad tvrzeními, že by prezident neměl s Orbánem sedět za jedním stolem, a dodal: „Je stále lídrem evropské země a taková obvinění jsou nepodložená.“